Un influenceur fait le buzz en nettoyant les plages avec ses petits buggies radiocommandés

La pollution du littoral est en même temps la cause et la conséquence de la pollution des océans. La préservation de la propreté des plages n’est pas souvent la priorité des visiteurs. Ils abandonnent beaucoup de déchets qui sont ensuite emportés par les courants marins et le vent.

Notons que les déchets ne restent pas au milieu des eaux. Les flots peuvent effectivement les déverser à d’autres endroits. Le nettoyage des littoraux ne fait pas que préserver les écosystèmes. Il permet aussi d’empêcher la dérive des déchets d’un endroit à un autre.

Une initiative pour réduire la pollution des zones côtières

La pollution ravage les plages de Galveston et Glenn Morris s’en inquiète. Très tôt, chaque matin, il longe la digue pour ramasser les déchets. Glenn Morris vit dans la ville de Galveston (Texas) depuis environ un an seulement.

Bien qu’originaire de Texas Hill Country, une région du centre de l’État américain, l’homme est concerné par la pollution du littoral. Il s’est alors donné pour mission de nettoyer la plage de sa ville de résidence. Il souhaite aussi sensibiliser les gens et les inciter à faire de même.

Avec une pince de ramassage et une télécommande

Pour avoir l’attention de la population, Morris ne voulait pas se contenter d’une pince de ramassage et d’un banal sac en plastique. Il a trouvé un moyen plus ludique d’éveiller l’intérêt de ses concitoyens. En fait, le natif du Texas Hill Country est un ingénieur en mécanique spécialisé dans la conception de chaises roulantes.

Ses compétences lui ont permis de modifier de petites voitures radiocommandées de Traxxas pour en faire de bacs à ordures mobiles. Pour ce faire, il a retiré la carrosserie des jouets pour monter à la place un bac en plastique. Il appelle ses petits véhicules les Litter buggies.

« Nous espérons étendre notre petit passe-temps à un mouvement plus large, dans le but de faire la différence autant que possible » explique le Geo trouvetou sur son site litterbuggies.com.

Précisons que Morris profite aussi de ses sorties matinales pour pratiquer une activité physique. Le mécanicien fait du footing en longeant la digue de Galveston. Il tient généralement dans une main une pince de ramassage de déchets et dans l’autre la télécommande de ses petits véhicules de nettoyage.

Un phénomène sur TikTok

Morris a créé un profil sur le réseau social chinois où il publie des vidéos de ses sorties matinales. En plus d’attirer l’attention, le concept de litter buggies séduit les gens, surtout les jeunes. Son compte TikTok rassemble aujourd’hui une communauté d’environ 90 000 abonnés. Des Britanniques veulent même appliquer sa méthode sur les plages du Royaume-Uni. Le résident de Galveston ne s’attendait pas à autant d’engouement autour de son projet.

Glenn Morris a donc remporté son pari d’encourager les internautes à nettoyer les plages. Il se trouve aujourd’hui au sommet du mouvement grandissant des litter buggies.