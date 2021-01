Innovation : une start-up de l’Isère lance le café sans cafetière, sans électricité et SANS EAU !

Qu’on se le dise ! Pour certains le café est une véritable addiction… En dosettes, en filtre ou expresso, peu importe tant que l’on avale le breuvage convoité ! Une innovation qui nous vient de l’Isère devrait ravir les dépendants à la caféine ! En effet, Innocafé, une start-up de Meylan (38) propose désormais le premier café de poche au monde !

Un expresso quand on veut, où l’on veut sans électricité, sans cafetière mais surtout SANS EAU ! Ce petit sachet s’appelle PICCOLO et il a été lancé en juillet dernier… Une innovation française qui devrait conquérir certains amateurs mais pas tous !

Concrètement PICCOLO se présente en petits sachets à glisser dans la poche. Chaque sachet contient quelques grains de café finement moulus. Nous vous expliquions que l’eau n’était pas nécessaire et c’est donc votre salive qui fera office de « mélangeur » ! Il suffit de verser le contenu du sachet directement dans votre bouche pour avoir une gorgée de café à température de votre corps donc ! Selon Richard Bertoni, fondateur d’Innocafé, le goût du café reste même très longtemps en bouche !

La quantité de café finement moulue correspond à trois grains de café, donc à un expresso bien serré ! Richard Bertoni reconnaît que PICCOLO est né de la frustration à ne pas pouvoir consommer un café quand bon lui semblait !

PICCOLO contient très peu de caféine et pourrait donc être consommé également par ceux qui ne supportent pas trop la caféine. Seulement 2.5% de caféine par sachet contre 7% en moyenne dans un café classique. Et contrairement à ce que l’on peut penser, plus le café est court, plus le taux de caféine est bas. La caféine entraîne l’addiction, PICCOLO étant faiblement dosé, le problème ne se poserait plus !

Combien ça coûte ?

Le café en sachet PICCOLO coûte entre 2€ et 2.50€ (en intense ou sucré), ce qui se révèle plus cher qu’un café classique dans un bar (1.50€ environ). Mais, ce produit innovant n’est pas destiné à une consommation quotidienne, plutôt à faire face à une envie soudaine de café dans un lieu non propice à sa confection.

Plus de 4000 commandes ont été enregistrées depuis Juillet, il y a donc bien une demande des consommateurs ! Cependant, l’histoire ne dit pas si les italiens apprécieront le café réduit en poudre et en sachet, sans poudre et sans mousse !