Intelligence artificielle : un cadre de Google prédit que 2045 sonnera le glas pour l’humanité

Les prédictions concernant la fin du monde ne datent pas d’hier. Entre les conspirationnistes qui prédisent une invasion extraterrestre et les scientifiques qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur le réchauffement climatique et ses conséquences dévastatrices pour la planète et la population mondiale, beaucoup d’entre nous ne s’inquiètent pas plus de ces prédictions. Toutefois, qu’en est-il si c’est un cadre de Google lui-même qui prédit la fin du monde ?

Les robots égaleront l’intelligence humaine d’ici 2029

Un cadre de Google s’est effectivement exprimé sur la fin du monde, et ce n’est pas n’importe quel cadre de Google, il s’agit du chef de l’ingénierie de l’entreprise, Ray Kurzweil. Selon lui, les robots arriveront à un nouveau stade d’intelligence d’ici 2029. Plus précisément, il pense que les robots égaleront l’intelligence humaine d’ici huit ans et qu’à ce moment-là, la nature humaine en elle-même changera.

Dans des déclarations à BBC, ce cadre de Google explique que pour l’instant, les intelligences artificielles ne sont bonnes qu’à effectuer certaines tâches. Toutefois, les scientifiques feraient une percée importante dans l’évolution des robots durant cette prochaine décennie. Ray Kurzweil estime ainsi que des « super intelligences artificielles » verront le jour entre 2029 et 2045.

Des super intelligences qui arriveront à confondre l’Homme

Ray Kurzweil ajoute également que tout basculera une fois que les intelligences artificielles réussiront le test de Turing. Pour information, le test de Turing est un test qui vise à évaluer le niveau d’intelligence d’une machine par rapport à l’intelligence humaine. Pour ce faire, la machine est mise face à un humain durant ce test et ils devront tenir une conversation. L’échange est ensuite évalué par un « évaluateur » qui doit identifier qui est la machine et qui est l’être humain en seulement cinq minutes.

Si l’évaluateur vient ainsi à confondre l’un de l’autre, alors la machine aura validé le test de Turing. Ray Kurzweil appréhende ainsi que d’ici 2029, les machines réussiront déjà à surpasser l’intelligence humaine. Une prédiction d’autant plus inquiétante si l’on prend en considération le fait que Ray Kurzweil n’est pas le seul cadre travaillant dans une puissante firme technologique à craindre ce scénario apocalyptique.

Elon Musk a aussi longtemps mis en garde contre le développement d’intelligences artificielles plus sophistiquées qui pourraient un jour se retourner contre son créateur, c’est-à-dire, l’Homme.