Isol’en Paille, des « briques » végétales isolantes et low tech 100 % naturelles

La recherche d’une meilleure isolation dans une maison devient capitale à l’heure où le coût des énergies ne cesse d’augmenter. Si l’on remonte à quelques années, un matériau était la star de l’isolation : la paille ! Souvenez-vous de vos balades champêtres et de la chaleur qu’il faisait quand vous vous cachiez dans le foin ou la paille ! Tombée en désuétude au profit de la laine de verre ou de roche, plus faciles à manipuler, la paille semble revenir sur le devant de la scène pour ses propriétés isolantes. De plus, elle s’avère être un matériau très écologique, puisque issu de cultures locales, évitant ainsi les coûts polluants, liés au transport. Au Lys-Haut-Layon, près d’Angers, l’entreprise Isol’en paille a bien compris l’utilité de faire renaître cet isolant et propose des bottes de pailles standardisées. Destinées aux maisons à ossature bois, elles sont de plus en plus plébiscitées. Découverte.

Isol’en paille, un isolant naturel

En 2021, Nicolaas Oudhof et Ghislain Moret ont choisi d’investir « dans la paille » en installant leur entreprise de fabrication près d’Angers. Ils ont installé une ligne de bottelage dédiée à la transformation des balles de paille traditionnelles en bottes. Leur processus d’industrialisation repose sur la simplicité, sans modification chimique ni utilisation de colle, uniquement une ficelle pour lier la paille fournie par les agriculteurs de la région, situés dans un rayon de 30 km autour de l’usine. Cette approche peut être qualifiée de « low tech » dans l’industrie. Les « briques de paille » ainsi produites sont prêtes à l’emploi, ce qui simplifie considérablement leur utilisation. Quant à ses performances thermiques, la botte de 46, par exemple, affiche les données : R de 9,6 m².K/W, offrant un déphasage de 18,5 h. De plus, ce produit contribue au stockage de carbone biogénique, avec une impressionnante quantité de 73,47 kgCO₂/m². En savoir plus ? Rendez-vous sur isolenpaille.com.

Quels sont les avantages de l’isolation en paille ?

L’isolation en paille présente une multitude d’avantages incontestables. Tout d’abord, il s’agit d’un matériau à la fois écologique, grâce à son faible niveau d’énergie grise requis pour sa production et sa totale biodégradabilité. De plus, cette option est accessible pour le plus grand nombre en raison de son coût modéré. En termes de durabilité, la paille s’avère également intéressante puisque sa longévité dépasse allègrement les 100 ans. De plus, comme matériau isolant, la paille excelle à la fois dans l’isolation phonique et thermique, contribuant ainsi au confort acoustique et thermique des habitations. Et pour couronner le tout, elle présente des propriétés hydrorégulatrices, formant un rempart contre l’humidité à l’intérieur d’un bâtiment. Enfin, le dernier avantage concerne son caractère non toxique en cas d’incendie, les fumées ne seront pas polluantes pour l’environnement et s’avèrent moins dangereuses en cas d’inhalation.

Quels sont les inconvénients d’une isolation avec de la paille ?

L’utilisation de la paille comme matériau isolant présente indéniablement de nombreux avantages. Cependant, il est essentiel de savoir qu’elle revêt aussi quelques inconvénients. Tout d’abord, la paille, lorsqu’elle est stockée ou installée, peut attirer les rongeurs, il faudra donc prévoir des barrières pour qu’ils ne s’installent pas à demeure dans vos murs. De plus, la paille est un matériau inflammable. Ses performances peuvent être affectées par l’humidité, cependant, depuis 2012, la construction professionnelle en paille est réglementée et admissible aux normes de la garantie décennale, bénéficiant ainsi de la couverture de l’assurance dommages-ouvrage.

Quant au prix d’une isolation en paille, la botte coûte de 5 à 10 €, il faut donc compter approximativement 35 € du mètre carré à isoler. Attention, ce prix ne tient pas compte des équipements contre l’humidité ni des parements, mais uniquement de la matière première. Que pensez-vous de ce type d’isolation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .