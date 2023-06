JuWIN, une invention écoresponsable pour économiser jusqu’à 80 % d’eau sur les plages

Le réchauffement climatique et certains facteurs économiques ou géopolitiques nous obligent à prendre certaines mesures concernant les énergies. Que ce soit l’électricité qu’il faut économiser, car ses prix flambent, le gaz qui nous est largement fourni par des pays étrangers ou l’eau qui devient une ressource précieuse que nous devons préserver. Dans les stations balnéaires se pose souvent la question de l’économie d’eau. En effet, sur la plupart des plages de France, les touristes ont des douches de plages ou des rince-pieds à disposition, qu’ils utilisent à la sortie de la plage. Du côté de Biarritz, la municipalité innovera cette année avec JuWIN, une invention française, qui se présente comme un rince-pieds écoresponsable. Découverte.

Qui est à l’origine de cette invention ?

Cette invention est née dans l’esprit d’Hervé Larroquette et de son associé Pierre Latapie, en 2020. Hervé est entrepreneur installateur en panneaux solaires. Les économies d’énergie, c’est son métier ! Avec Pierre, ils intègrent ensuite la Technocité de Bayonne pour passer à la vitesse supérieure et créer leur invention du rince-pieds écoresponsable. Dès cet été, le rince-pieds JuWIN (Just What I Need) sera intégré sur quatre plages de Biarritz. Il promet donc de faire économiser à la ville, approximativement 80 % d’eau en comparaison avec le système des boutons poussoirs actuels.

Le système JuWIN, qu’est-ce que c’est ?

Le système inventé par les deux hommes propose trois fonctions différentes. La première est une fontaine à eau, adaptée aux petites gourdes réutilisables. La seconde fonction, et la principale, est le rinçage des pieds, au sortir des plages de sable. Enfin, la dernière est une fonction de séchage, qui permet aux utilisateurs de pouvoir se rechausser sans difficultés. Cette dernière fonction étant optionnelle. L’an dernier, pour cause de sécheresse, les douches de plage ont dû être fermées et malheureusement certains plagistes ont trouvé des solutions de contournement.

Ces solutions n’étant pas forcément respectueuses de l’environnement, JuWIN entend permettre un accès à l’eau potable dans le respect de la Nature. De plus, en 2022, à la suite de ces fermetures, Biarritz avait connu une forte recrudescence de déchets de bouteilles plastiques, mais aussi une quantité de sable impressionnante dans les restaurants et lieux publics. Le système, conçu par cinq ingénieurs spécialisés en mécanique des fluides air et eau, fonctionne à l’électricité et assure une économie d’eau de 80 %.

Quels sont les avantages de la solution JuWIN ?

Les alertes sécheresses classées selon différents niveaux (de 1 à 4) vont forcément réapparaître cet été et il faudra alors composer avec les restrictions d’utilisation de l’eau potable. Une eau potable qui ne représente d’ailleurs que 2 % de l’eau disponible sur la planète, comme l’indique Hervé Larroquette, dans une interview accordée au journal La République des Pyrénées. Il s’est alors interrogé sur la quantité d’eau potable gaspillée par les douches et rince-pieds de nos plages.

Cette eau étant en libre accès, elle est parfois utilisée en surabondance et à mauvais escient, provoquant ainsi un gaspillage phénoménal ! Désormais, les associés espèrent que le test réalisé à Biarritz donnera l’impulsion à d’autres villes, qui suivront l’exemple. Et pour parler chiffres, l’entrepreneur promet une économie de 1 100 € environ, par rapport aux systèmes traditionnels, pour une consommation électrique de seulement 0,14 centime d’euro. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Juwin.fr.