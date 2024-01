KOI PD1 : un designer (ré)invente le cintre avec un dispositif innovant, modulaire et portable

Bien qu’il s’agisse d’un élément courant de la vie quotidienne, le cintre semble peu intéresser les designers. Ce n’est pourtant pas le cas du designer indien Adhithya Vishnu M, qui a mis au point un modèle innovant se distinguant par son design épuré, minimaliste et modulaire. Baptisé KOI PD1, ce dernier cherche apparemment à changer la perception conventionnelle des cintres. Bien sûr, ce cintre de nouvelle génération remplit la fonction de base d’un cintre. Mais afin de pouvoir s’adapter aux exigences et aux besoins des utilisateurs contemporains, il repose sur un concept innovant qui met l’accent sur la commodité et la polyvalence.

S’adapter aux modes de vie modernes

Les cintres traditionnels ont l’inconvénient d’être peu pratiques et encombrants. Ils manquent aussi de portabilité. Le designer du KOI PD1 a visiblement tenu compte de toutes ces contraintes puisque l’objet est facile à monter et à démonter. De plus, il est compact et modulaire. En bref, il s’agit d’un produit ingénieux qui combine facilité d’utilisation et style. Le but étant de s’adapter aux modes de vie modernes qui accordent une plus grande importance à la gestion de l’espace. Avec ce cintre moderne, on devrait ainsi pouvoir mieux organiser notre garde-robe.

Un mécanisme d’assemblage intelligent

Le KOI PD1 est constitué de plusieurs pièces qui s’emboitent facilement grâce à un mécanisme de verrouillage à pression. Il faut d’ailleurs dire que ce mécanisme constitue l’une des principales innovations du produit. Cette conception permet également d’assembler les composants mâles et femelles avec très peu d’effort. De plus, il est possible de choisir entre plusieurs configurations d’orientation pour que le vêtement soit rangé de la manière la plus optimale possible, quelle que soit la configuration de l’armoire. Sa conception polyvalente permet en outre au KOI PD1 de convenir à différents types de vêtements.

Redéfinir les normes en matière d’accessoires de garde-robe

Fait intéressant, on peut utiliser le dispositif pour accrocher un sari. Si vous ne le savez pas encore, ce dernier est un vêtement traditionnel indien. Une possibilité qui ne nous étonne pas vraiment dans la mesure où le KOI PD1 lui-même a été inventé par un designer indien. À noter que cette conception permet aussi d’accrocher des articles tels que des châles, des cravates, des écharpes, etc.

D’une manière générale, nous pouvons dire que cette création d’Adhithya Vishnu M redéfinit les normes des accessoires pour garde-robe. Il ne s’agit pas uniquement d’un cintre. Avec sa modularité et son adaptabilité, le KOI PD1 témoigne de l’importance d’innover afin de rendre la vie quotidienne plus facile. Plus d’informations sur behance.net. Que pensez-vous de ce cintre innovant ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .