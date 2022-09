Le Dreame X10 Ultra a été élu meilleur robot aspirateur autonome lors du dernier salon IFA de Berlin 2022

Vous en avez assez de passer des heures à faire votre ménage, et surtout à passer l’aspirateur dans votre maison et à laver votre sol… Depuis quelques années, les aspirateurs robots envahissent nos intérieurs, et il est vrai qu’ils sont bien pratiques pour nous laisser le temps de vaquer à nos autres occupations… Un aspirateur robot c’est du temps de gagné, de l’eau d’économisée et il faut bien l’avouer, un bonheur de le regarder bosser pendant que vous vous détendez ! Lors du dernier salon IFA de Berlin, une jeune marque a fait sensation avec son dernier né… Le Dreame X10 Ultra a en effet été élu meilleur robot de l’édition 2022 et nous vous proposons de le découvrir !

A propos de Dreame Technology…

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d’autonomiser des vies grâce à la technologie. Nous n’avons pas encore connaissance du prix du Dreame XR Ultra puisqu’il a été présenté à l’IFA 2022 (Internationale Funkausstellung Berlin 2022), un salon entièrement dédié aux nouvelles technologies et à l’électroménager. Sa sortie est prévue en 2023… Dreame est une petite marque chinoise qui ne cesse d’innover et de concurrencer les spécialistes en la matière comme Roborock ou iRobot… En gagnant le titre du meilleur robot de cette édition, il s’impose désormais comme une marque de choix pour ce type d’appareils ultra performants et particulièrement plébiscités par les plus jeunes consommateurs qui n’ont ni le temps, ni l’envie de consacrer chaque jour, du temps aux corvées ménagères…

Le Dreame X10 Ultra c’est quoi alors ?

Pour le moment, il s’agit d’un prototype qui n’est pas encore commercialisé, comme nous vous l’avons dit, sa sortie est prévue pour 2023… Ce qui n’a pas empêché Dreame de dévoiler certaines de ses caractéristiques qui vont laisser quelques concurrents sur le carreau ! Selon la présentation de la marque Dreame, il serait doté de l’intelligence artificielle, d’un télémètre laser, de lasers 3D et d’une caméra. Ce qui, normalement devrait lui permettre de réaliser une cartographie quasi parfaite du sol qu’il aura à traiter. Concernant sa fonction de robot laveur, le Dreame X10 Ultra accueillera deux serpillères rotatives que l’on peut installer sur les brosses du robot, mais il serait aussi capable de les installer et de les enlever sans aide humaine. Lorsque le Dreame X10 Ultra rencontre un tapis épais sur son chemin, il est capable de soulever lui-même les serpillères avant de ne pas mouiller le tapis ou la moquette… Les privilégiés qui ont assisté à la présentation de ce nouvel aspirateur robot innovant, ont pu constater que sa base était assez imposante… Mais c’est pour la bonne cause puisqu’elle se veut multifonction. Elle se compose de deux réservoirs d’eau, l’un avec la propre, l’autre avec l’eau sale ainsi que d’un flacon de détergent (en option). La base gère l’apport en eau du robot, qui ira se remplir lorsque son réservoir sera vidé. De plus, elle dispose aussi d’un collecteur de poussière qui permet à l’aspirateur robot de venir se vider lui-même lorsqu’il est plein. L’utilisateur devra quand même vider le collecteur de temps en temps ! La base d’accueil permet aussi de laver et de sécher les serpillières utilisées au fur et à mesure… De cette manière, il est toujours prêt pour le cycle suivant ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur Dreametech.com.

Quels sont les avantages d’un aspirateur robot ?

Comme on peut l’imaginer, le succès des aspirateurs robots tient dans le fait qu’ils nous remplacent dans l’une de nos corvées ménagères, qui peut être en plus, très chronophage si nous possédons des animaux domestiques… Il n’est même plus nécessaire d’être présent pour qu’il fasse le ménage en notre absence et que nous retrouvions une maison propre dès notre arrivée puisqu’ils sont désormais tous (ou presque) programmables ou déclenchables à distance. De plus, l’aspirateur robot ira dans les moindres recoins et même sous certains meubles, alors que votre aspirateur classique n’y passe que rarement. Ils sont aussi très compacts et donc faciles à ranger et prennent beaucoup moins de place que les aspirateurs… Vous pouvez même les laisser dans un coin du salon, prêt à en découdre car ils sont généralement assez sympas côté design ! Pour terminer sur les avantages, ils sont relativement économiques, puisque le réservoir d’eau pour les laveurs permet de laver le sol avec moins d’eau que dans un seau, et ne coûte qu’une dizaine d’euros par an au niveau de l’électricité.

Quels sont les points à vérifier avant d’acheter un aspirateur robot ?

Lorsque vous choisissez un aspirateur robot, il faut veiller à ce qu’il possède des brosses latérales, qui dépasse un peu de son cadre… Si ce n’est pas le cas, il n’ira pas près des pieds de tables, ou le long des plinthes et vous devriez le faire vous-même… Si dans une même pièce, vous possédez une marche, vous ne pourrez pas l’utiliser dans toute la pièce, soit il s’arrête devant la marche s’il est muni de capteur de chute, soit il la descend mais ne pourra pas la remonter ! Il faudra alors le déplacer de pièce en pièce. Si vous utilisez un aspirateur robot, pensez à désencombrer le sol au maximum… Plus il aura d’obstacles sur son chemin, moins il vous semblera efficace ! Enfin, pensez à vérifier les filtres, réservoir à eau et à poussière qui doivent être nettoyés très régulièrement, tout comme les brosses d’ailleurs qui s’encrassent très vite.

A qui s’adressent les aspirateurs robots ?

Les aspirateurs robots sont très prisés des plus jeunes mais également des fans de domotique ! Ils sont réellement utiles si vous possédez des animaux de compagnie puisque vous pourrez lui demander d’aspirer et de laver plusieurs fois par jour, si cela vous chante ! Ces aspirateurs autonomes sont aussi d’une grande utilité pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de mobilité… Ils leur permettent de garder un sol propre sans aucun effort de leur part. L’aspirateur robot ne remplace pas un nettoyage manuel mais il est quand même génial pour le nettoyage quotidien de vos sols… Et quel bonheur de le voir nous remplacer sur une corvée ménagère, ça on ne peut pas le nier, ce serait mentir !

Article Partenaire