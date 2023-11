Le plus grand drone quadricoptère au monde est en papier et en carton

Initialement destinés à des usages militaires, les drones font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Ces véhicules aériens sans pilote servent notamment pour la livraison de colis, la photographie aérienne, la surveillance des troupeaux et l’épandage d’engrais, pour ne citer que ça. Bref, ces aéronefs de nouvelle génération ont transformé notre façon d’explorer le monde, de produire et de nous divertir. Voilà d’ailleurs pourquoi les experts continuent d’améliorer leur conception. Le but est de les rendre de plus en plus utiles. En Outre-Manche, par exemple, des chercheurs de l’Université de Manchester ont mis au point le plus grand drone quadricoptère au monde !

Un drone qui pèse plus de 20 kg

Surnommé « Giant Foamboard Quadcopter » (GFQ) par ses inventeurs, ce quadricoptère pas comme les autres a la particularité d’être fabriqué à partir d’un matériau à base de papier. Concrètement, Dan Koning, ingénieur de recherche à l’Université de Manchester, et ses collègues ont utilisé du carton mousse de 5 mm d’épaisseur (également connu sous le nom de papier mousse, carton plume ou EVA) pour concevoir leur drone de taille impressionnante. L’appareil a une envergure de 6,4 m et pèse 24,5 kg, soit 0,5 kg de moins que le poids autorisé par l’Autorité britannique de l’aviation civile (CAA).

La durabilité à l’esprit

Malgré sa taille imposante, le GFQ promet d’être facile à transporter. En effet, ses bras peuvent être retirés, réduisant ainsi son encombrement. Plutôt que de viser la production, l’équipe de l’université britannique a, avant tout, créé l’aéronef à des fins de concept. Dans un communiqué, les chercheurs affirment s’être mis sur le projet pour inciter les étudiants à devenir plus créatifs. De plus, ils voulaient prouver qu’il était possible de créer des véhicules aériens ainsi que des engins aérospatiaux légers à partir de matériaux moins coûteux et plus écologiques que la fibre de carbone. Le carton mousse utilisé pour la fabrication du drone est effectivement recyclable et compostable.

De nombreuses utilisations possibles

Pour construire le Giant Foamboard Quadcopter, l’équipe a découpé les papiers au laser et a utilisé de la colle thermofusible pour l’assemblage des différentes parties de la structure. À noter que les ingénieurs de l’Université de Manchester n’en sont pas à leur début dans ce type de projet. L’année dernière, ils ont réussi à faire décoller un avion à voilure fixe en carton mousse aussi grand que le GFQ. En ce qui concerne justement ce dernier, les universitaires estiment qu’il pourrait être utilisé pour transporter de lourdes charges sur de courtes distances ou comme « vaisseau-mère » de drones plus petits dans des expériences d’amarrage air-air. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .