Le saviez-vous ? La ville de Paris a installé des éoliennes souterraines dans son métro à la place des tourniquets

Comparée à d’autres pays européens, la France est en retard dans l’adoption de l’énergie éolienne. Voilà pourquoi, depuis quelques années, elle intensifie les efforts visant à multiplier le nombre des installations éoliennes offshores destinées à la production d’électricité. Alors que notre pays s’apprête même à accueillir son premier parc d’éoliennes flottantes, une expérience, qui a été menée dans le métro Paris en juin de l’année dernière, mérite aujourd’hui d’être rapportée. En effet, l’entreprise espagnole Iberdrola a testé pendant deux jours, les 15 et 16 juin 2022, des prototypes de tourniquets éoliens dans la station de métro Miromesnil.

Des tourniquets avec des « turbines éoliennes »

Au total, six tourniquets ont été remplacés par des tiges qui prennent la forme de pales d’éolienne. À chaque fois qu’une personne franchit le dispositif, celui-ci se met à tourner et produit ainsi de l’électricité. Ce système innovant est le fruit d’une collaboration entre Iberdrola et des étudiants de l’école d’ingénieurs Junia qui se trouve à Lille. Il aura fallu près d’un an de travaux acharnés pour le mettre au point. Une fois achevées, les éoliennes ont été présentées par l’entreprise espagnole à la RATP, qui n’a pas hésité à donner son feu vert pour les essais dans la station de métro parisienne.

Un projet ambitieux

Pendant les 48 h où ils ont été placés dans la station de métro Miromesnil, les tourniquets générateurs d’énergie ont été actionnés par près de 27 000 personnes. Cela leur a permis de produire 2 160 Wh d’électricité. Certes, c’est relativement faible, mais à grande échelle, le concept pourrait faire ses preuves. Le métro de Paris dénombre chaque année près de 1,7 milliard de passagers. Avec un tel chiffre, les tourniquets pourraient produire près de 136 MWh d’électricité, soit l’équivalent de l’énergie dont 24 Tesla ont besoin pour faire le tour du monde ! « Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces éoliennes sont en PLA (Acide polylactique), un matériau biodégradable issu d’amidon de maïs » explique l’entreprise sur son site officiel.

L’importance de la souveraineté énergétique

Avec le contexte géopolitique actuel et la crise de l’énergie, l’indépendance énergétique est devenue un sujet crucial. Les autorités et les acteurs de l’industrie de l’énergie encouragent les initiatives de ce type pour sensibiliser la population à l’utilisation des énergies renouvelables. D’ailleurs, selon une étude IFOP de juin 2022, 73 % des Français sont conscients de l’importance de la souveraineté énergétique. À titre de renseignement, « le métro de Paris transporte en moyenne 4 millions de passagers chaque jour et près de 1,5 milliard par an » précise Iberdrola. Plus d’informations : iberdrola.fr / junia.com

