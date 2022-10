Le saviez-vous ? Le premier film en 3D a été projeté au cinéma il y a plus de 100 ans !

Quel a été le tout premier long métrage en 3D ? Dans les années 2000, le cinéma en 3D était très à la mode: souvenez-vous, les lunettes que l’on vous donnait au cinéma, puis les Blu-Ray en 3D lisibles sur un lecteur Blu-Ray (3D, évidemment)… Dans les années qui suivirent, le cinéma en 3D est un peu tombé en désuétude. Il a aussi fallu attendre 2009 pour voir resurgir ce cinéma un peu particulier avec le célèbre Avatar de James Cameron. Ce film a été le catalyseur de la résurrection des films en 3D. Pourtant, cette invention existe depuis plus d’un siècle ! Retour sur son histoire.

Pourquoi les films en 3D sont-ils si peu courants ?

Produire un film en 3D est coûteux, c’est peu commode et c’est aussi une catégorie cinématographique qui ne rapporte pas réellement à l’industrie. À moins d’un budget comme celui d’Avatar (237 millions de dollars), d’autres inventions, comme les images de synthèse, ont été beaucoup plus importantes dans l’histoire du cinéma. Moins chères et plus faciles à produire, elles sont devenues la « norme » du cinéma mondial.

Le cinéma en 3D est né il y a presque deux siècles

Le cinéma en 3D remonte, en réalité, aux années 1840. À cette époque, on le connaît sous le nom de stéréoscopie, et son inventeur s’appelle Charles Wheatstone. Le cinéma 3D a été rendu célèbre en 1851, lorsque la reine Victoria le présenta lors de Grande Exposition de Londres (Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations). La reine d’Angleterre de l’époque était une grande adepte de la photographie stéréoscopique et on lui attribue souvent sa progression.

Le premier film en 3D date de 1890

C’est William Friese-Greene, qui, en 1890, a eu l’idée de créer un film en 3D en faisant passer deux bandes de film en synchronisation dans un appareil stéréoscopique. Bien que son invention ait été couronnée de succès, elle n’a pas été considérée en raison de sa complexité. Il fallut alors attendre 1915, Edwin S. Porter et William E. Waddelland pour voir les premières bobines d’essai en 3D, qu’ils passèrent à l’hôtel Waldorf Astoria de New York. Pour observer ses effets, les spectateurs portent déjà les fameuses lunettes bicolores. Grâce à elles, ils peuvent distinguer des danseurs s’animer, ou les chutes du Niagara. Le premier long métrage en 3D est réalisé en 1922 par Nat G. Deverich et Harry K. Fairall. C’est le film The Power of Love, qui se compose de cinq bobines à faire défiler… Cette oeuvre utilisait le système anaglyphe rouge et vert pour créer une expérience en 3D, offrant au public la possibilité de choisir entre deux fins différentes, selon ce qu’il regardait à travers les lentilles, de couleurs différentes.

Apparemment, une fin était heureuse, tandis que l’autre était tragique. Mais, il ne reste aucune trace de ce film; seules quelques photos ont traversé les époques… Les deux réalisateurs ont ensuite mis au point une autre méthode de projection en 3D, le Teleview. Un système où le public devait regarder à travers une machine fixée aux bras du fauteuil de cinéma. Mais cette invention n’a été installée que dans un seul cinéma de New York, qui a projeté une série de courts métrages, et un long métrage intitulé The Man from M.A.R.S. (L’homme de M.A.R.S.). Le cinéma en 3D est une belle invention, mais il ne parvient toujours pas à convaincre les réalisateurs, ni les spectateurs ! Chaque année, une dizaine de films tout au plus sortent en 3D, mais cette invention ne date donc pas d’hier comme vous pouvez le constater.