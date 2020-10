Le saviez-vous ? Nous utilisons quotidiennement des mots anglais... qui en fait n'en sont pas !

Dans la langue française, il y a des mots qui nous viennent de langues étrangères ! Les plus courants sont les anglicismes que nous utilisons quotidiennement sans même nous demander d’où ils viennent. Ni même ce qu’ils veulent dire ! On les appelle les faux anglicismes ou franglicismes. Ce sont en fait, des mots que nous utilisons tous les jours mais qui ont un sens totalement différent dans leur langue d’origine ! Très classe peut-être de porter un smoking pour faire du footing ou de partager un flipper ou un baby-foot avec vos potes mais alors en France, car dans les pays anglo-saxons, ce n’est pas la même histoire !

Votre conjoint est un adepte du zapping ? En anglais, cela ne veut rien dire du tout, zapper sur la télécommande se dit channel surfing ou channel hopping … Et s’il entame un footing, idem, les anglicistes parlent de jogging !

Un joli smoking pour le mariage de votre meilleur ami et pour madame, un relooking complet ? Encore raté ! En anglais, le smoking est un dinner jacket ! Quant au relooking, on parle de makeover ! Attention si Madame venait à réclamer un brushing chez le coiffeur, on ne sait pas ce que le coiffeur comprendrait… Mieux vaut demander un blow wave ce sera plus sûr !

Passons à l’après-midi entre potes à jouer au flipper, ou au baby-foot, chaussés de baskets ! Au Royaume-Uni, vous serez toujours avec vos potes mais vous jouerez au pinball ou au tabble soccer chaussés de sneakers ou de tennis shoes !

Si maintenant vous rentrez du camping et que vous voulez garer votre break au parking, vous risquez toujours de ne pas être compris… Il faudra arriver au campsite (ou campgroung ), demander le park et y garer votre estate ! Vous ne pourrez pas non plus garer votre camping-car mais votre camper van .

Et ce n’est pas fini !

Au travail, vous avez peut-être un planning de ministre qui ne vous permet pas de déguster un rosbif avec des people ? Si nous remettons tout dans l’ordre, votre schedule complet ne vous autorise pas à partager un beef (ou roast beef ) avec les celebrities !

Si vous préférez déguster des chips avec une stripteaseuse ou une pom-pom girl, c’est possible, mais pas dit de cette manière-là ! En fait, vous plongerez votre main dans un paquet de crisp et admirerez le ou la stripper ou la cheerleader !

En rentrant de votre soirée chips, un petit puzzle pour vous vider la tête ? Non toujours pas, vous entamerez un jigsaw puzzle plutôt ! Et on ne sait jamais si vous préférez le ball-trap, demandez plutôt à faire un clay-pigeon shooting , on ne sait pas ce que les anglophones pourraient comprendre !

Photo d’illustration De Aniwhite / Shutterstock