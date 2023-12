L’entreprise française UNITe va construire des volières photovoltaïques d’une puissance de 127 MWc

UNITe n’en est pas à ses débuts dans le domaine des énergies renouvelables. Ayant été fondé au milieu des années 80, le groupe UNITe – Hydrowatt a pour mission de développer, de construire et de gérer des centrales de production d’énergie renouvelable. À ce propos, son activité touche l’hydroélectricité et l’énergie solaire photovoltaïque, mais aussi l’énergie éolienne. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, la société a été choisie — par voie d’appels d’offres — par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour mener 10 projets photovoltaïques. À noter que le dernier appel d’offres de la commission portait sur l’installation et la gestion d’infrastructures photovoltaïques. Il appelait 800 MWc de projets relatifs à des « Centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars, notamment de type ombrières ».

Des chantiers divisés en deux phases

Pour ce qui est des projets attribués à UNITe, ils concernent la réalisation et l’exploitation de 10 volières photovoltaïques pour une puissance cumulée de 127 MWc. La construction de celles-ci sera divisée en deux tranches. La première, qui consistera à créer quatre volières, est prévue au printemps 2024. La deuxième, qui concerne les six derniers projets, commencera en janvier 2025. « Nous co-construisons chaque projet avec nos éleveurs partenaires, afin de les adapter aux contraintes spécifiques du site et de leur élevage. Cette notion de collaboration est pour nous primordiale, tout comme le fait d’emporter l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes du projet : le fort soutien des élus ainsi que les avis favorables donnés par les CDPENAF prouve d’ailleurs que notre approche est la bonne », a laissé entendre Xavier Permingeat, Directeur d’activité Photovoltaïque chez UNITe.

Aucun danger pour l’activité agricole

Effectivement, la société a demandé l’avis de la CDPENAF (commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), dont le rôle est de « lutter contre l’artificialisation excessive des terres naturelles, agricoles et forestières ». Grâce aux enquêtes menées par ladite commission, il a été prouvé que les volières photovoltaïques de UNITe ne risquent pas de constituer un danger pour l’activité agricole. De plus, il s’avère que les projets de ce type, qui associent la production énergétique et la production agricole, intéressent non seulement les agriculteurs, mais aussi les collectivités territoriales privilégiant de plus en plus l’idée d’une production locale d’électricité renouvelable.

Des mesures pour protéger les volailles

À travers ses volières solaires, UNITe va ainsi produire de l’énergie électrique propre et durable tout en permettant aux volailles de profiter de zones ombragées et d’avoir un espace de vie relativement large. Bref, en plus de générer de l’électricité, l’infrastructure assurera le bien-être des animaux élevés.

Comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise utilisera des structures et des filets pour prévenir l'intrusion d'oiseaux migrateurs pouvant véhiculer des maladies transmissibles telles que la grippe aviaire.