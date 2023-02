Leonidas : l’invention d’une arme à micro-ondes capable d’abattre un essaim de drones en un seul tir

Avec la multiplication du nombre des drones vendus chaque année, de nouvelles menaces se profilent. Ces appareils peuvent servir au repérage, à la reconnaissance, voire à l’attaque directe d’une cible. De plus, les drones civils, lorsqu’ils pénètrent dans une zone stratégique telle qu’un aéroport, mettent en péril la vie de nombreuses personnes. Face à ces différents scénarios, il devient important de créer des armes anti-drones aussi efficaces que précises. La start-up américaine Eprius fait partie de ces entreprises qui s’intéressent de près au sujet. Elle a récemment reçu un fonds de la part des autorités américaines visant à financer la construction d’une arme à micro-ondes baptisée Leonidas.

Bientôt un prototype fonctionnel

Le fonds en question s’élève à 66 millions de dollars. Il émane de l’US Navy. Concernant Leonidas, cette arme à énergie dirigée a la particularité de pouvoir mettre hors d’état de nuire les drones ennemis tout en laissant intacts les appareils alliés. Elle peut ainsi abattre tout un essaim de drones. Le dispositif est en développement depuis plusieurs années et grâce à ce soutien de l’armée américaine, ses concepteurs vont bientôt pouvoir commencer les travaux de construction d’un prototype fonctionnel.

Un logiciel pour gérer le système

Pour abattre des drones dangereux, l’arme conçue par Eprius déploie des explosions d’énergie micro-ondes qui perturbent le fonctionnement des composants électroniques à l’intérieur de ces engins. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que Leonidas pourra même être utilisée pour neutraliser des missiles de croisière. Pour augmenter son efficacité et faciliter son utilisation, le dispositif est piloté par logiciel. Par conséquent, il est en mesure de cibler un seul appareil, de former un mur à micro-ondes pour arrêter un essaim ou encore d’établir un périmètre de sécurité pour sécuriser un endroit spécifique.

De nouvelles capacités de lutte contre les drones menaçants

Ken Bedingfield, président-directeur général d’Epirus, s’est félicité pour cette avancée qui constitue une grande opportunité pour son entreprise. Effectivement, le financement a été octroyé dans le cadre du programme de protection contre les tirs indirects à haute puissance du Bureau des capacités rapides et des technologies critiques (RCCTO) de l’Armée américaine.

« Ce contrat avec le RCCTO apporte de nouvelles capacités de lutte contre les drones dangereux grâce à nos systèmes Leonidas rentables, modulaires et évolutifs. Alors que l’environnement de la menace continue d’évoluer, il en va de même pour nos capacités, garantissant que l’armée américaine est équipée de solutions efficaces aux menaces électroniques à court terme et transhorizon pour les décennies à venir » a déclaré Bedingfield. Plus d’informations : epirusinc.com