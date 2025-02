L’invention d’INVRS résout le principal inconvénient des pédales de vélo à crampons

Si vous faites partie des près de 8 millions d’adeptes du VTT en France, selon sportsdenature.gouv.fr, vous savez que les pédales peuvent être vos pires ennemies ! Et, hop, un coup de pédale mal placé et c’est le tibia qui trinque. Et, que dire de ces moments où l’on marche sur un sol glissant en tentant de ne pas perdre l’équilibre ? Je ne suis pas très sportive, mais même sur un vélo classique, la pédale qui vient s’incruster dans le tibia, c’est tout sauf agréable ! L’invention que je vais vous présenter pourrait bien changer la donne et éviter à vos tibias de tourner dans un film sanglant ! En effet, la marque canadienne 9point8, lance des pédales innovantes baptisées INVRS. Et, vous allez voir qu’elles pourraient rendre vos randonnées bien plus agréables. Découverte.

Les pédales INVRS ont une technique inversée

Les pédales INVRS sont une véritable révolution dans le monde du VTT. Effectivement, plutôt que d’intégrer des picots directement sur les pédales, ce système innovant propose une technique inversée. Désormais, ce sont les chaussures qui reçoivent les crampons, les pédales, elles, restent douces et adhérentes grâce à des plateformes en caoutchouc. Concrètement, le système se compose de deux éléments :

Des pédales à plateforme fabriquées en polymère, avec un axe en alliage d’acier et des roulements scellés.

Des crampons de chaussures en carbure s’installent directement sous les semelles des chaussures de VTT. Il est également possible d’opter pour des cales en aluminium pré-cloutées de type SPD, adaptées aux chaussures compatibles.

Cette combinaison assure un grip parfait sur les pédales tout en éliminant les risques de coupures et d’impacts sur les tibias en cas de glissement ou de raté. Et, les « ratés » de pédale sont nombreux lors de randonnées !

Une invention aux multiples avantages

Les pédales INVRS s’avèrent intéressantes pour deux raisons. Tout d’abord, contrairement aux pédales classiques, qui peuvent devenir de véritables pièges en cas de chute, elles minimisent les risques de blessure tout en conservant une adhérence optimale. Avec elles, finis les tibias en sang, et les risques d’infection qui peuvent en découler. De plus, les crampons étant désormais sur les chaussures, vous ne risquez plus la glissade en terrain boueux, entre autres. Enfin, les problèmes de pédales fuyantes sont aussi connus des citadins, les INVRS peuvent aussi s’adapter sur des chaussures de ville, et donc être utilisées en milieu urbain.

Combien coûtent-elles et où les trouver ?

Les pédales INVRS sont disponibles à un prix tout à fait raisonnable pour une innovation aussi intelligente. Voici le détail des tarifs :

Pédales INVRS : dès 68,83 € la paire.

Pack de 20 crampons en carbure : dès 41,90 €.

Paire de cales SPD pré-cloutées : dès 48,88 €.

Set de 4 patins de pédale de rechange : dès 11,97 €.

Vous pouvez directement les commander sur le site du fabricant 9point8.ca, ou via des distributeurs spécialisés en équipement VTT. Et, vous, prêts à changer votre façon de rouler ? Seriez-vous prêts à tester ce système innovant, ou préférez-vous rester fidèle aux pédales classiques ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .