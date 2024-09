Shimano dépose un brevet pour une pédale de vélo automatique, électrique et auto-ajustable

Une récente enquête du ministère de l’Écologie révèle que 37 % des Français pratiquent le vélo au moins une fois par mois. Je n’en fais pas partie, mais là n’est pas la question. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les cyclistes rencontrent souvent un problème de « pédale ». Même si celles-ci pivotent sur l’axe central, elles ne sont pas toujours correctement ajustées sous le pied, lors de montées, par exemple. Pour résoudre cet inconfort, Shimano vient d’obtenir un brevet US12059058B2 (NDLR : Brevet introuvable à l’heure où nous écrivons ces lignes) pour des pédales électroniques, sans fil, qui se fixent sous les chaussures. L’idée derrière cette invention est de pouvoir ajuster automatiquement l’inclinaison de la pédale en fonction de la position du pied du cycliste. Découverte.

Les pédales automatiques Shimano qu’est-ce que c’est ?

Shimano parle de cales électroniques sans fil pour chaussure de cyclisme pour décrire ce nouvel accessoire breveté par les États-Unis. Concrètement, la cale se fixe sous la chaussure, et logiquement, vient se poser sur la pédale. Lorsque le cycliste appuie sur la pédale, la cale détecte les mouvements grâce à des capteurs intégrés. Ces derniers envoient alors des signaux, qui permettent un réajustement de la position, avant-arrière et latéral. La chaussure se déplace ainsi automatiquement pour obtenir une position parfaite, indiquée par la base de données des capteurs. De plus, le réglage manuel est également possible pour de longues balades sur du plat, par exemple. Le brevet a été déposé, néanmoins, ce produit est encore loin de sa commercialisation, si tant est qu’elle soit effective, un jour.

Comment cela fonctionne ?

À l’intérieur de la cale Shimano, on trouve un petit moteur intégré et réversible, qui déplace la chaussure le long de différents rails. Adaptables à toutes les chaussures de cyclistes ou presque, elles offriraient un meilleur confort, aux vélos de route, comme aux VTT, et par ailleurs plus de sécurité, évitant que la pédale ripe en roulant. Shimano a imaginé deux types de cales électroniques, à commencer par le Shimano SPD, prévu pour les VTT, avec des pédales clipsables sur deux faces, pour installer les cales.

Pour les vélos de compétition ou de route, le modèle Look Kea est celui adapté pour ces cycles. Elles se clipsent sur une seule face, mais procurent un degré de rétention plus élevé, et une plus large surface d’appui. Dans ce dernier modèle, la pédale abrite la batterie principale qui alimente le système, et un système sans fil alimente la chaussure, la cale et le dispositif de réglage.

Pourquoi cette invention pourrait être utile aux cyclistes ?

Lorsqu’un cycliste roule sur différents types de terrain et affronte des pentes variées, il ajuste naturellement la position de son corps. Ces ajustements peuvent modifier les angles des jambes et les points de pivot, influençant ainsi la position du pied sur la pédale. Le système automatique de Shimano détecte ces besoins en s’appuyant sur des capteurs corporels et de vélo. Selon le brevet, la chaussure pourrait s’ajuster en temps réel pour optimiser les performances en fonction de divers facteurs, tels que la puissance, la cadence, le type de terrain, ou les données GPS. De plus, cette invention permettrait au cycliste de conserver une position optimale, évitant ainsi les douleurs ou les crampes. Que pensez-vous de cette invention ? Vous semble-t-elle utile pour les cyclistes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .