Loop Disseny : l’invention d’un mortier hygroscopique fabriqué à partir de déchets de céramique

La plupart des villes du monde croulent sous les déchets ! Ils proviennent des ordures ménagères bien sûr, mais également du secteur de la construction. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, toutes les grandes villes construisent et démolissent sans cesse et les déchets s’amoncellent. Dans l’Union européenne, le secteur de la construction produit plus d’un tiers de tous les déchets. La construction, mais surtout la démolition de bâtiments existants entraînent des déchets tels que le béton, la céramique, le verre ou la brique. Ce sont tous des matériaux qui sont aujourd’hui très peu recyclés. La plupart du temps, ils se retrouvent en déchetterie dans le meilleur des cas, voire déposer sauvagement dans le pire des cas. En Espagne, la loi indique que les déchets et la contamination des sols, les déchets de béton et de céramique n’ayant subi aucune transformation importante peuvent être réutilisés dans la construction. Loop Disseny, une entreprise des Baléares, propose un nouveau projet pour recycler les matériaux de construction et les transformer en nouvelles ressources. Découverte.

Quel est le projet Loop Disseny ?

L’entreprise espagnole souhaite promouvoir l’économie circulaire en se concentrant sur la réutilisation de matériaux existants pour concevoir de nouveaux produits utiles à la construction. De cette manière, Loop ajoute de la valeur aux déchets solides générés par l’industrie ou la ville pour créer un nouveau matériau, mais sans produire de déchets supplémentaires. Pour parvenir à cette réalisation, ils se sont fixés quatre grands principes : circularité, réutilisation, transformation et proximité. Ils utilisent donc des déchets locaux, pour produire une nouvelle matière locale, économisant également sur les coûts de transport et réduisant leur impact environnemental. Ils ont ainsi inventé une nouvelle matière appelée Ladrillerias Mallorquinas ou mortier hygroscopique !

Le mortier hygroscopique de Loop Disseny, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise espagnole récupère les déchets de céramiques et de pierres des démolitions, les broient, puis les mélangent à un ciment naturel pour fabriquer un nouveau mortier. La céramique confère à ce dernier plusieurs avantages. Le premier étant qu’il devient hygroscopique et qu’il est, de ce fait, capable d’attirer et de retenir l’eau de l’environnement. Le second est plus « artistique », car conçu avec des matériaux originaires des Baléares. Il permet la rénovation à l’identique ou presque des bâtiments historiques. Ce projet Loop Disseny pourrait permettre de donner une seconde vie à plus de 250 000 t de déchets produits annuellement sur les îles paradisiaques des Baléares.

Un impact environnemental très faible pour le mortier espagnol

Dans la mesure où le nouveau mortier est composé d’un fort pourcentage de matériaux locaux, son empreinte carbone est quasiment nulle. Les céramiques et pierres réutilisées le sont sans aucun traitement particulier, puisque simplement broyées pour former le futur mortier. La céramique récupérée est la “Boveda Mallorquina”, très utilisée dans de nombreux bâtiments et largement disponible. « Le mortier hygroscopique est composé de 85 % de céramique broyée réutilisée avec de la pierre recyclée et de 15 % de ciment blanc stabilisé comme liant à faible impact. En raison de sa condition hygroscopique, le produit obtenu fonctionne comme un filtre à eau et régule l’humidité de l’environnement » explique l’un des concepteurs du projet.

Selon le fabricant, ce nouveau matériau pourrait être utilisé pour la construction bien sûr, mais également pour rénover les bâtiments ou la création de voies piétonnes. Dans ce cas précis de trottoirs ou de voies piétonnes, il assurerait aussi des fonctions drainantes qui permettraient à l’eau de s’infiltrer naturellement dans le sol, préservant la ville de potentielles inondations !