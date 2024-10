L’invention d’un réfrigérateur solaire qui s’appuie sur le principe de l’effet Peltier

Le réfrigérateur est un appareil dont nous avons besoin au quotidien. Il permet de conserver les aliments et les médicaments au frais. Son utilisation permet ainsi d’éviter le gaspillage alimentaire et de maintenir un certain niveau de confort de vie. Malheureusement, la plupart des appareils de réfrigération disponibles sur le marché utilisent des fluides frigorigènes dangereux pour l’environnement. À cela s’ajoute le fait que ces dispositifs fonctionnent généralement avec l’électricité du réseau, ce qui rend leur utilisation difficile, voire impossible, dans les zones reculées. C’est en partant de ce constat que des chercheurs du Centre national de recherche d’Égypte et de l’Université de Helwan, au Caire, ont développé un mini-réfrigérateur. Celui-ci, en plus de pouvoir être alimenté par des panneaux solaires, utilise des semiconducteurs pour le refroidissement.

Un réfrigérant à l’état solide

En d’autres termes, ce réfrigérateur innovant ne nécessite pas de fluide frigorigène pour produire du froid. Il met en œuvre une technique de réfrigération à l’état solide connue sous le nom de refroidissement thermoélectrique. Cela consiste à utiliser l’effet Peltier pour créer une différence de température sur des matériaux. Lorsqu’on applique un courant continu à basse tension sur un module thermoélectrique, la chaleur se déplace à travers ledit module d’un côté à l’autre. En plus de permettre de s’affranchir des réfrigérants conventionnels, cette approche ne nécessite pas l’utilisation de pièces mobiles.

Une boîte de réfrigération expérimentale

Pour décrire leurs travaux, les chercheurs ont récemment publié dans la revue Scientific Reports un article qui s’intitule : « Optimizing COP by RSM and MATLAB model of mini refrigerator based on thermoelectric units driven by solar photovoltaic ». Leur système arborait un compartiment extérieur en bois et un compartiment intérieur en acier inoxydable, séparés par une mousse d’isolation thermique. Baptisé « Experimental Refrigerator Box » (RB), la boîte mesurait dans l’ensemble 8 cm × 8 cm × 8 cm et avait un volume de 512 cm³. Ce dispositif a été équipé de modules Peltier et de ventilateurs.

Des résultats prometteurs

Pour faire fonctionner leur réfrigérateur expérimental, les universitaires ont simulé différents niveaux d’irradiance et différentes capacités photovoltaïques en utilisant une source d’alimentation dont la tension est réglable entre 4 et 14 volts. Ensuite, ils ont placé de l’eau dans la boîte afin d’évaluer la capacité de refroidissement du dispositif. À l’issue d’un test d’environ 45 minutes, au cours duquel quatre modules Peltier alimentés en 10 V ont été utilisés.

L’équipe a constaté que la température de l’eau avait baissé de 4,5 °C, passant de 30,9 °C au début de l’expérience à 26,4 °C. Par ailleurs, les scientifiques ont relevé un coefficient de performance minimal de 11,2 % et maximal de 77,4 % avec un module Peltier alimenté en 4 V. Plus d’infos : nature.com. Des résultats encourageants pour envisager la réfrigération solaire thermoélectrique à plus grande échelle. Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .