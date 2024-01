L’invention d’une lance à incendie volante utilisant sa propre pression d’eau comme système de propulsion

Lors des interventions de pompiers, en cas d’incendie, il est de mise de mobiliser un personnel qualifié et de mettre à sa disposition un équipement de pointe. Les sapeurs-pompiers qui interviennent sur terrain doivent, en effet, veiller non seulement à la sécurité des personnes à secourir, mais aussi à leur propre sécurité et à celle de leurs collègues. Dans certains cas, le matériel disponible ne leur permet pas de lutter efficacement contre les incendies de bâtiment ou de forêt. Avec le développement de la technologie, des équipes de chercheurs travaillent aujourd’hui à mettre au point des appareils qui pourraient renforcer la protection de ces soldats du feu. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir une étude sur le développement d’un tuyau d’incendie volant, baptisé « Dragon Firefighter ». Ce dernier pourrait éteindre un feu à distance dans une zone difficilement accessible par les humains. Le point sur cette innovation.

Comment fonctionne ce robot pompier volant ?

En 2016, des chercheurs du laboratoire du professeur Satoshi Tadokoro de l’Université de Tohoku, au Japon, ont commencé à développer des robots volants similaires. Depuis, onze chercheurs et étudiants ont participé à la création d’une lance à incendie volante. Tout au long de leurs travaux de recherche et de développement, ils ont interagi avec les sapeurs-pompiers locaux afin de mieux comprendre et de considérer leurs besoins. Ainsi, cette équipe a réussi à construire un prototype de son robot pompier volant composé d’un tuyau de 4 m de long, contrôlable à distance. Celui-ci utilise sa propre pression d’eau comme système de propulsion.

Lors des essais, la lance à incendie robotique a pu léviter à environ 2 m d’altitude grâce à huit jets d’eau qui jaillissent de sa tête et de son centre. Une unité de contrôle placée dans un chariot dirigeait à distance le tuyau flexible, qui pouvait être orienté vers les flammes. Le chariot a été connecté à un réservoir d’eau de 14 000 l du camion de pompiers, via un tuyau d’alimentation. Les buses du prototype projetaient de l’eau à un débit de 6,6 l par seconde, avec des pressions allant jusqu’à un mégapascal. Chaque buse dispose de valves et de pivots servants à contrôler le débit et la direction de la poussée. En outre, l’embout du tuyau intègre une caméra conventionnelle et une caméra thermique permettant à son pilote de localiser l’incendie.

Diverses améliorations après son baptême du feu en 2021

Le robot Dragon Firefighter a été démontré pour la première fois en septembre 2021 à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du World Robot Summit 2020 (WRS2020). Il a été testé sur site pour éteindre de grosses boules de feu générées par un autre robot. Après ces essais, les chercheurs ont décelé les points à améliorer sur leur prototype. Ils ont, par exemple, su que le mécanisme d’amortissement passif original gênait les oscillations du corps du robot, prolongeant le temps de préparation pour voler. Ils ont aussi constaté que la chaleur peut déformer la structure plastique du tube ondulé qui contient le tuyau d’eau et les câbles électriques.

Depuis la démonstration de cette lance à incendie volante, ces scientifiques y ont apporté diverses améliorations, dont une meilleure étanchéité, un mécanisme amélioré et l’utilisation d’une buse capable de régir une gamme plus large de forces nettes. Ils estiment que ce robot ne pourrait être déployé que dans environ dix ans. C’est pourquoi ils ont publié les plans de cette invention en tant science ouverte dans la revue Frontiers in Robotics and AI. Ce qui permet à d’autres chercheurs de les exploiter pour développer leur propre robot pompier. Plus d’informations : Scimex.org. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .