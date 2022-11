L’invention d’une technologie polarisante pour transformer nos fenêtres et les rayons du soleil en réseau sans-fil

Ces dernières années, nous avons assisté à un développement phénoménal des technologies de transmission de données. Cette fois-ci, des chercheurs de l’université des sciences et technologies du roi Abdallah, en Arabie Saoudite, ont découvert une façon d’exploiter la lumière naturelle pénétrant à travers une fenêtre pour transmettre des données. Concrètement, ils ont conçu un verre intelligent capable de moduler les rayons solaires. Les données sont encodées à travers la lumière puis décodées par les appareils se trouvant dans la pièce.

Le système de communication sans fil développé par l’équipe du KAUST comprend deux dispositifs : un modulateur de lumière intégré dans le verre et un récepteur (situé dans la pièce). Selon les explications d’Osama Amin, chercheur dans les laboratoires de Shihada, le modulateur comporte des composants transparents connus sous le nom d’obturateurs double-cellules à cristaux liquides (Dual-cell Liquid Crystal Shutters ou DLS). Cet ensemble d’obturateurs joue le rôle d’un filtre en codant les signaux dans la lumière. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que l’opération se déroule à très faible puissance, soit aux alentours de 1 Watt. L’énergie nécessaire à l’alimentation du système peut donc être fournie par un petit panneau solaire. Pour information, le Wi-Fi consomme généralement une dizaine de watts, voire plus.

Nous savons que le Li-Fi (une technologie de communication sans fil reposant sur l’utilisation de la lumière visible) encode les données dans l’intensité de la lumière émise. Les DLS, quant à eux, changent la polarisation de la lumière qui passe à travers eux. On ne peut pas percevoir cette modification à l’œil nu… Le récepteur détecte à son tour ce changement et décode les données transmises.