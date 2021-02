WiFi 6 : quels smartphones, ordinateurs et routeurs compatibles pour en profiter ?

Le WiFi 6 est la version la plus récente du protocole Wireless Fidelity (WiFi). Il est donc à ce jour celui qui offre la vitesse de connexion la plus élevée (30 % plus rapide par rapport au WiFi 5). La nouvelle norme a fait ses débuts en 2019. Actuellement, il existe un certain nombre d’appareils compatibles et la technologie elle-même possède déjà une version plus avancée.

Les smartphones prenant en charge le WiFi 6

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner qu’en plus de sa vitesse de connexion plus rapide, le WiFi 6 est en mesure de mieux gérer les réseaux auxquels sont connectés de nombreux appareils, c’est-à-dire les réseaux sans fil d’entreprises et les hotspots WiFi. Il est aussi adapté aux ménages qui souhaitent tirer parti du meilleur de la technologie Wireless Fidelity. Du côté des smartphones, les terminaux suivants sont compatibles WiFi 6 :

Huawei P40 Pro

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini

LG V60 ThinQ

Motorola Edge Plus

OnePlus 8 et 8 Pro

Samsung Galaxy S10 et S10E

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Fold

Depuis quelque temps, des terminaux compatibles WiFi 6E débarquent sur le marché. Il s’agit d’une évolution du WiFi 6 qui utilise la bande des 6 GHz. Le protocole assure un meilleur spectre, limitant le risque d’interférence de connexions. Pour l’heure, les téléphones qui prennent en charge le WiFi 6E sont le Samsung Galaxy S21, le Lenovo Legion et l’Asus ROG Phone 3.

Ordinateurs portables compatibles WiFi 6

De plus en plus d’ordinateurs portables adoptent nativement le WiFi 6. Parmi les références les plus connues figurent :

L’Asus Chromebook Flip c436

Le Dell XPS 13 (2020)

Le HP Spectre x360

Le Lenovo Yoga c940

Le LG Gram 17

Le Microsoft Surface Laptop Go

Il est bon de noter que les nouveaux MacBook Pro 13 pouces n’adoptent pas cette nouvelle technologie WiFi.

Routeurs et autres appareils

Parmi les autres matériels high-tech livrés avec la technologie WiFi 6, il est possible de citer l’iPad de huitième génération et l’iPad Air de quatrième génération.

Le routeur est un élément essentiel dans la mesure où il s’agit du dispositif qui crée le réseau WiFi 6. Sans lui, impossible de profiter des avantages du nouveau protocole, et ce, bien qu’on dispose d’un smartphone ou PC compatible. Voici quelques exemples de routeurs prenant en charge le WiFi 6 :

Asus ZenWifi AX

Netgear Orbi AX6000

TP-Link Archer AX6000

TP-Link Archer AX11000

TP-Link Archer AX1500

Asus RT-AX68U

Arris Surfboard Max AX6600

Asus GT-AXE11000 (WIFI 6E)

Sachez qu’il existe des cartes qui permettent de profiter du WiFi 6 sur un vieil appareil ne bénéficiant pas de cette technologie. C’est par exemple le cas de l’adaptateur M.2 Killer AX1650 de Rivet Networks.

