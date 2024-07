Lock Jaw, l’invention d’une poignée bloquante pour sécuriser les échelles et les travaux en hauteur

Vous êtes souvent amenés à travailler en hauteur, et ne pensez pas toujours à votre sécurité. Et, pourtant, cette sécurité devrait être assurée constamment pour éviter qu’un accident vienne grossir les chiffres déjà considérables. Saviez-vous, par exemple, qu’en 2021, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) considère que 12 % des accidents du travail sont liés à des chutes de hauteur ? Cela représente 22 224 accidents et 84 décès, le secteur du BTP avec 13 213 accidents du travail de quatre jours d’arrêt et plus paie le plus lourd tribut. Pour éviter ces accidents, le ministère du Travail préconise de « vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source ». Une entreprise australienne, Lock Jaw, pourrait apporter une protection supplémentaire avec une poignée d’échelle révolutionnaire. Découverte.

Un stabilisateur d’échelle

La Lock Jaw est une petite poignée ingénieuse, de couleur rouge et jaune, conçue pour garantir une stabilité inégalée aux utilisateurs d’échelles. Elle se fixe solidement d’un côté sur l’échelle et de l’autre sur la gouttière, créant ainsi un point d’ancrage sécurisé qui empêche l’échelle de bouger pendant son utilisation. La Lock Jaw est non seulement facile à installer, mais elle apporte également une tranquillité d’esprit essentielle lors des travaux en hauteur. Grâce à son design pratique et ses couleurs vives, elle est facilement repérable, et évite de retirer l’échelle sans avoir ôté la sécurité.

Un système fiable et redoutablement efficace

De nombreux utilisateurs considèrent le clip Lock Jaw comme le meilleur stabilisateur d’échelle disponible sur le marché, soulignant sa fiabilité et son efficacité. Voici pour le prouver, quelques commentaires déposés par les clients, sur Amazon : « il tient bien et peut être ajusté aussi bien en épaisseur qu’en largeur du profilé d’escalier ». Ou encore : « un avantage évident est qu’il peut être mis en place et retiré rapidement. Toutes les autres solutions sont basées sur des vis à oreilles ou des bascules et ne sont tout simplement pas pratiques ». Il faut aussi retenir sa facilité d’installation qui serait de cinq secondes seulement selon le fabricant. Comme le dit l’internaute, les autres systèmes d’ancrage nécessitent des vis, ou des manipulations, qui ne sont pas toujours évidentes à pratiquer en hauteur.

Une invention qui répond aux normes de sécurité au travail

La poignée d’échelle Lock Jaw répond aux normes de sécurité au travail, et est recommandée par le SST (Sauveteurs Secouristes du Travail). Sa conception robuste et sécurisée repose sur une mâchoire et un mécanisme de rétention brevetés uniques, procurant une fiabilité inégalée et une tranquillité d’esprit lors de l’utilisation. Ces poignées Lock Jaw sont fabriquées en acier et nylon de haute qualité et résistantes aux intempéries. Elles ont d’ailleurs été finalistes lors du concours national d’innovations australiennes : le Shell Australian Innovation Awards.

Le prix de cette poignée est de 139 €, un coût qui peut paraître élevé, mais la vie d’un homme ou d’une femme, a-t-elle un prix ? Pour en apprendre encore plus sur le sujet, rendez-vous sur le site officiel : lockjawladdergrip. Que pensez-vous de cette invention ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

