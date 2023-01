L’Oréal (et Prinker) inventent une imprimante pour ̶t̶a̶t̶o̶u̶e̶r̶ maquiller les sourcils

Le Consumer Electronics Show, plus communément appelé CES, se tient à Las Vegas au tout début de chaque année. Existant depuis 1967, ce concours réunit chaque année les « innovations de demain » et il est actuellement le plus important salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public. Le magnétoscope (1970), le caméscope numérique (1999) ou encore la célèbre Xbox de Microsoft (2001) sont des inventions présentées lors de ce salon. Mais l’innovation ne se limite pas à l’informatique ni à la domotique ! Lors du CES 2023, le groupe l’Oréal, mastodonte de la beauté, du maquillage et des cosmétiques présente le Brow Magic. Il s’agit du premier applicateur électronique de maquillage de sourcils à domicile au monde ! Découverte.

Le Brow Magic, qu’est-ce que c’est exactement ?

L’appareil inventé par l’Oréal permet aux utilisateurs d’obtenir une personnalisation des sourcils à domicile en quelques secondes. Il est alimenté via la réalité augmentée et est le premier à proposer une « impression » dans le monde des cosmétiques. Actuellement, seul le microblading, pratiqué en institut, permet d’atteindre ce type de résultat. Rappelons que le microblading est une technique de tatouage et une forme de maquillage permanent où des pigments semi-permanents sont injectés sous la peau grâce à de petites aiguilles.

Quelques données techniques du Brow Magic

Le Brow Magic utilise la réalité augmentée pour imprimer un dessin parfait des sourcils et se veut un outil inclusif. Pour Nicolas Hieronimus, PDG du Groupe L’Oréal, l’avenir de la beauté est inclusif et il passera forcément par la technologie. Le Brow Magic a été développé avec l’entreprise technologique Prinker, l’une des pionnières des tatouages imprimés, mais non permanents ! Cette technologie devrait permettre aux particuliers d’obtenir un résultat comparable à celui des professionnels, et ce, à domicile.

Concrètement, le Brow Magic intègre 2 400 minuscules buses ainsi qu’une technologie d’impression disposant d’une résolution d’impression allant jusqu’à 1 200 gouttes par pouce (dpi). L’appareil va scanner le visage de l’utilisateur puis proposer un microblading, micro-ombrage ou remplissage totalement personnalisés. Pour Guive Balooch, responsable mondial de la recherche et de l’innovation de l’incubateur technologique de L’Oréal, les technologies brillantes et innovantes peuvent aussi être utilisées dans la « beauty tech ». Et il entend bien le prouver avec le Brow Magic.

Comment l’utiliser ?

Pour bénéficier des « services » du Brow Magic, qui ne se destine pas seulement aux femmes d’ailleurs, on doit ouvrir l’application dédiée L’Oréal Brow Magic puis scanner le visage avec un lecteur de sourcils intégrée (Modiface). L’utilisateur choisit alors la forme, l’épaisseur, et l’effet souhaité, par la suite, il doit procéder au brossage du sourcil par le Brow Magic qui va, en un seul mouvement de balayage, se déplacer et imprimer le sourcil. Une fois l’impression terminée, les utilisateurs pourront appliquer une couche de finition afin de fixer l’aspect.

Ouvrez l’application L’Oréal Brow Magic et scannez le visage avec le lecteur de sourcils Modiface

Sélectionnez la forme, l’épaisseur et l’effet souhaités

Appliquez la base L’Oréal Brow Magic sur les sourcils

Déplacez l’imprimante sur le sourcil en un seul mouvement de balayage

Appliquez une couche de finition pour fixer l’apparence

Le maquillage peut facilement être retiré avec un démaquillant classique. Présenté au CES de Las Vegas 2023, le Brow Magic devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année. En plus du Brow Magic, l’Oréal proposera également HAPTA le premier applicateur de maquillage informatisé au monde, qui se destine aux personnes dont la mobilité des bras ou des mains est limitée. Plus d’informations : loreal.com