Un scientifique invente une crème pour « effacer » les tatouages

Avant de se faire encrer un dessin dans la peau, il faut y réfléchir à deux ou trois fois. Un tatouage est, par définition, indélébile, et vous suivra toute votre vie. Et les tatoués qui souhaitent voir disparaître une erreur de jeunesse, ou les initiales d’un ou d’une ex sont nombreux. En 2015, un jeune chercheur canadien du nom d’Alec Falkenham expliquait qu’il avait inventé une crème à appliquer sur la peau et qui ferait disparaître les tatouages. Cette crème se voulait révolutionnaire et capable d’effacer sans aucune douleur, l’encre caché sous la peau, elle était présentée comme une alternative abordable au laser. Mais qu’en pensent les spécialistes ? Est-elle vraiment efficace ? On vous explique tout !

Quelle est cette invention ?

Alec Falkenham était étudiant en médecine à l’Université Dalhousie au canada quand il a découvert que des macrophages étaient capables d’absorber l’encre qui se trouvait sous la peau. Les vésicules de lipides pouvaient traverser la peau et se « nourrir » de l’encre pour le faire disparaître. Son directeur de recherche, Jean-François Légaré affirmait de son côté que cette crème était efficace, sans danger, et qu’elle ne provoquait ni douleurs ni irritation. À l’époque, une phase expérimentale était en cours sur des cochons au Canada et la crème devait devenir une invention révolutionnaire que plusieurs « tatoueurs » avaient validée.

Sept ans après, qu’en pensent les spécialistes ?

En 2015, certains dermatologues comme le docteur Michael Naouri restaient sceptiques quant à la véracité de cette crème. Il alléguait également qu’aucune étude clinique n’avait été publiée et que l’efficacité de la crème n’était pas prouvée. Pour lui, aucune crème n’est capable de pénétrer sous la peau pour manger l’encre, car elle est injectée trop profondément dans l’épiderme. En 2023, les crèmes ou pommades de « détatouage » pullulent toujours sur le net, mais les dermatologues actuels ont le même avis qu’en 2015 sur la question. Il n’existe toujours aucune étude scientifique, et cette méthode ne peut agir que sur l’épiderme de la peau, et non en profondeur. De plus, la composition de ces crèmes n’est pas toujours indiquée et la plupart du temps, il s’agit simplement de crème éclaircissantes, qui peuvent par la même occasion provoquer une dépigmentation de la peau, voire des brûlures !

Mais alors comment enlever un tatouage ?

Vous l’aurez compris, les médecins s’entendent à dire que la crème miracle serait en réalité de la poudre aux yeux. Pour être efficace, il faudrait que la crème pénètre jusqu’au derme et qu’elle puisse stimuler les cellules macrophagiques pour qu’elles détruisent l’encre. Les seules alternatives crédibles et vérifiées pour faire disparaître un tatouage reste donc les suivantes :