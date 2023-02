LucidPipe : l’invention d’une hydrolienne qui produit de l’électricité dans les canalisations

Afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles, il est un secteur en pleine croissance, c’est celui des énergies renouvelables évidemment. De plus en plus de pays misent sur la production d’électricité à partir du soleil, du vent ou de l’eau. Des ressources gratuites et renouvelables, qui permettent de tendre vers une certaine indépendance énergétique. Certaines de ces technologies sont désormais parfaitement fonctionnelles, comme les hydroliennes, mais elles nécessitent de grosses infrastructures et un fort courant d’eau le plus souvent. L’entreprise américaine Lucid Energy, dorénavant filiale du groupe Targas ressources, s’est intéressée aux hydroliennes, dans un contexte plus minimaliste qu’à l’accoutumée. En effet, Lucid Energy a inventé un concept de mini hydroliennes qui s’installent sur les canalisations. On imagine alors assez facilement le fort potentiel de cette nouvelle manière de produire de l’énergie, notamment en ville. Découverte.

Pourquoi s’intéresser aux canalisations ?

Les hydroliennes fonctionnent grâce aux courants de l’eau, qu’ils soient fluviaux ou maritimes. Touetefois, l’installation des hydroliennes classiques nécessite de réaliser de gros travaux et représente par conséquent un investissement important. Grâce à des infrastructures déjà existantes et omniprésentes partout dans le monde, Lucid Energy entend apporter la solution hydrolienne partout où passent des canalisations d’eau. Les « Lucid Pipe » sont ainsi de petites hydroliennes, spécialement développées pour les canalisations.

Quels avantages pour ce type d’hydrolienne ?

La première ville à avoir équipé ses canalisations d’hydroliennes Lucid Pipe est celle de Portland, la plus grande ville de l’Oregon, aux États-Unis. Les petites hydroliennes se montent en une journée à peine et ne nécessitent aucune modification lourde des structures déjà construites. Chaque hydrolienne se dote de trois petites turbines, qui se mettent en marche grâce au mouvement de l’eau dans les canalisations. Les turbines sont ensuite reliées à un générateur qui va stocker l’électricité produite pour la rediriger vers le réseau de la ville.

À l’heure actuelle, les Lucid Pipe permettent d’alimenter près de 150 foyers, qui ne dépendent plus du réseau classique désormais. Le principal avantage de ce système est évidemment de produire de l’électricité localement, et ce, avec des ressources disponibles immédiatement. Le fonctionnement des hydroliennes a été pensé pour qu’il utilise un minimum de pression d’eau tout en ne perturbant pas l’utilisation de l’eau courante pour les habitants.

Et techniquement, comment ça marche ?

Lorsque l’eau des canalisations passe dans les conduites et dans les effluents alimentés par gravité, la turbine qui se trouve à l’intérieur tourne et génère de l’électricité. Cela est rendu possible grâce à une turbine hydrodynamique sphérique à axe vertical, uniquement conçue dans cette optique. Grâce à cette conception unique et innovante, le système peut fonctionner dans une très large gamme de conditions d’écoulement, de volumes et de vitesses. La quantité d’électricité générée dépend du débit et de la pression qui se trouvent à l’intérieur des canalisations.

Un tuyau de 60 pouces de diamètre (150 cm), une vitesse d’écoulement de 2,13 m/s et une pression de tête excessive de 2.75 bars peut produire jusqu’à 100 kW de puissance tout en extrayant environ 0.34 bar du système. Si cela est nécessaire, plusieurs turbines peuvent être ajoutées dans un seul tuyau afin d’améliorer la production d’énergie. L’entreprise estime qu’un tuyau standard de douze mètres et d’un mètre de diamètre pourrait approximativement produire 3 MW ou plus d’électricité. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Targaressources.com, qui a racheté LucidEnergy en 2022.