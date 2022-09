L’ hydrolienne à axe vertical HPG entre dans sa dernière phase d’expérimentation sur le site Seeneoh en Gironde

Si vous habitez la Gironde et plus particulièrement la ville de Bordeaux, vous avez peut-être déjà entendu parler de Seeneoh, un site d’essais pour hydroliennes qui se trouve dans l’estuaire de la Gironde, en plein cœur de la ville, sur la Garonne donc ! Ce centre d’essais accueille les constructeurs d’hydrolienne et leur permet de tester leurs dispositifs avant une installation à plus grande échelle… Rappelons que l’activité hydrolienne s’intensifie partout dans le monde car elle se dit être une énergie propre et fonctionne grâce à la puissance de l’eau, une ressource naturelle et renouvelable… Depuis le 17 juillet dernier, les Néerlandais de HPG (Hydrokinetic Power Generation Systems) ont rejoint le site Seeneoh pour achever les derniers tests de leur hydrolienne à axe vertical. Découverte !

L’hydrolienne HPG en détail…

Si vous passez le pont de Pierre qui enjambe la Garonne, dans le centre-ville de Bordeaux, vous apercevrez peut-être l’hydrolienne HPG. Le constructeur Néerlandais est le troisième à rejoindre le site d’essais Seeneoh afin de valider sa technologie… Pour se faire, il a connecté au réseau électrique son hydrolienne à axe vertical qui possède une capacité de 25 Kw. En se connectant au réseau électrique général, l’hydrolienne HPG entre dans sa dernière phase d’expérimentation et de démonstration, avec des tests en conditions réelles.

Lorsque cette version commerciale sera validée, HPG pourra alors installer son hydrolienne sur les canaux, rivières et eaux peu profondes puisque c’est à ce marché que l’entreprise se destine… Ils ont d’ailleurs déjà construit seize turbines avec des capacités variant de 10 à 25 kW et recherchent désormais des partenaires commerciaux qui pourraient les aider à financer ce projet d’énergie propre dans les eaux à faible courant.

« Le début des essais a vu une campagne d’essais très prometteuse à Bordeaux. Nous sommes très heureux d’accompagner la démonstration de la première turbine HPG déployée en Europe, en apportant notre expertise. Il est bon de voir comment HPG et SEENEOH tirent le meilleur parti de cette collaboration ». Marc Lafosse (SEENEOH)

Seeneoh, un véritable tremplin de l’hydrolien…

HPG est donc le troisième concepteur hydrolien à rejoindre le centre d’essais Seeneoh après l’irlandais DesignPro et le français Hydroquest… Le but de ce centre d’essais n’est pas seulement technique, il permet également de partager les retours d’expérience et d’analyser les différents impacts de l’hydrolien sur l’environnement. Le centre accompagne également le développement de cette filière de production d’énergie, filière d’avenir probablement. Cela passe aussi par l’étude de l’acoustique pour les espèces animales de la Garonne, et l’évaluation de l’impact des turbines sur le milieu dans lequel elles sont installées.

La Garonne est d’ailleurs souvent, une étape dans le procédé, qui permettra ensuite d’expérimenter les hydroliennes sur l’autre site Seeneoh, situé au large de l’île de Bréhat en Bretagne. C’est de cette manière que l’hydrolienne propulsée par Hydroquest est passée du fleuve à la mer après avoir testé une turbine de 4 mètres de haut et de 80 kW de puissance dans la Garonne. En Bretagne, c’est une hydrolienne de 16 mètres de haut et de puissance d’1 MW qui a été installée dès 2019.

« Ce projet est un tremplin majeur pour nous dans notre cheminement vers des projets commerciaux. Cela a été un réel succès jusqu’à présent et nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur incroyable soutien. Rick Rutherford (HPG)

Le français Hydroquest, pionnier de l’hydrolien ?

Avec ses énormes hydroliennes, Hydroquest est un partenaire phare de la production d’électricité hydrolienne. D’ailleurs, ils ont, il y a peu franchi un nouveau cap grâce à une collaboration avec Qair Marine… Une ferme pilote de sept turbines capables de produire 17 MW d’électricité devrait bientôt voir le jour du côté du Raz Blanchard au large de la ville de Cherbourg. Le développement de cette ferme pilote sera accompagné par le CNM, Ifremer, et Energie de la Lune, qui assureront le suivi et la coordination scientifiques de ce projet.