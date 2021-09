La Marine américaine travaille sur un appareil qui provoque le mutisme de ses ennemis

Vous êtes-vous déjà amusé à répéter mot pour mot ce que dit quelqu’un jusqu’à le faire taire ? Les enfants adorent jouer à ce petit jeu qui est tout, sauf drôle… Et finalement un excellent moyen de faire taire le premier qui parle !

Des ingénieurs de l’US Navy américaine se seraient inspirés de ce jeu enfantin pour créer un système d’appel et de perturbations acoustiques portables (AHAD). Cet appareil peut enregistrer le discours d’une personne et le reproduire à l’infini… Ce qui, finalement perturbe mentalement l’interlocuteur, jusqu’à lui couper la parole et l’empêcher de parler… Présentation.

Une invention de l’US Navy

AHAD est une invention créée par les ingénieurs de la marine américaine. Ils sont parvenus à créer un appareil qui pourrait empêcher certaines personnes de parler. D’après les informations du magazine Popular Mechanics, cet appareil pourrait donc enregistrer les paroles d’une personne afin de les reproduire immédiatement.

Ce procédé perturberait alors la concentration de la personne qui parle, l’entraînant alors inconsciemment vers le mutisme. Cette invention développée par les ingénieurs de Naval Surface Warfare, Crane Division, un centre de recherche et de développement de l’US Navy existerait depuis plusieurs années. Cependant d’après une enquête parue dans New Scientists, si le dépôt de brevet date de 2019, elle n’aurait été révélée qu’en 2021.

Un appareil qui se veut redoutable !

D’après les concepteurs, cet appareil utiliserait des haut-parleurs et des microphones directionnels. Ainsi, la voix serait la seule source ciblée par le système et la seule également à être retransmise à l’interlocuteur. Selon le brevet, l’AHAD se redirigerait alors vers un mur ou un angle pour projeter le son à la surface… Un leurre qui permettrait donc de faire croire que l’audio provient bien de la cible.

Mais l’appareil de la marine américaine pourrait également être utilisé lors de missions militaires. Notamment pour donner des instructions à un autre navire. L’AHAD est bien présentée comme un système d’armement non létal conçu pour faire obtenir des résultats, sans mettre en danger l’interrogé ! Le brevet présente cette invention comme un système d’interruption de communication.

Les détails techniques

Dans un premier flux audio, un microphone reçoit un « son d’entrée », ce son est amplifié et transmis en premier son de sortie par un autre micro. Dans un second flux audio, un micro reçoit le son d’entrée mais avec un temps de retard. Ce qui fait que l’interlocuteur recevra le même son mais en décalage… Il recevra donc simultanément la parole d’origine et la même parole quelques secondes après. Et ce serait donc l’effet auditif retarder qui empêcherait la personne de parler.

Ce dispositif pourrait être utilisé pour empêcher les terroristes de communiquer entre eux. Mais également pour mettre fin à des pratiques néfastes comme celle de ne pas laisser s’exprimer les gens lors de manifestation.

Rappelons que l’US NAVY a été fondée en 1775 avec des premières missions dès 1797. En 2014, la marine américaine comptait 283 bâtiments de combat dont onze porte-avions géants. Mais également 3700 avions militaires opérationnels et 110 navires auxiliaires. Côté humains, ce sont plus d’un demi-millions d’hommes et de femmes qui servent les Etats-Unis au sein de l’US NAVY.