Mask-Off : un nouveau masque à ventilation active en financement participatif

Alors que le port du masque s’intensifie en France, comme dans la quasi-totalité des pays européens, les inconvénients se font sentir. Difficultés à respirer, impossibilité de voir les expressions du visages, lecture labiale impossible… Qui plus est, les masques chirurgicaux, on le sait, sont une véritable catastrophe écologique qui s’annonce.

Et même si les prix ont largement baissé, cela reste un coût certain. Une start-up lyonnaise a lancé depuis hier, une campagne sur Indiegogo pour lancer Mask-Off, le premier masque à ventilation active… Un masque utilisable « à vie » puisqu’il suffit de ne changer que les filtres ! Présentation

Nous avons interrogé Pierre Leroy, fondateur du Mask-Off :

Q : Un résumé de votre projet en deux phrases

Mask-Off est une société qui développe un masque avec une « ventilation active ». Nous voulons proposer aux français une solution pour palier l’enfer du masque papier qui nous étouffe tous les jours

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Pierre Leroy, je suis issue d’une école de commerce (EM Lyon) j’ai ensuite travaillé en finance, avant de rejoindre The Family pour aider les start-ups à se développer. Durant le confinement, j’ai décidé de me pencher sur le projet Mask-Off

Q : Parlez-nous de votre projet

Créé par trois parisiens dont Pierre Leroy, un ancien employé de The Family, Mask-Off est la start-up Parisienne qui veut révolutionner le port du masque. Nous avons décidé de prendre les choses en main, et de proposer un produit qui va (on l’espère) alléger le quotidien des travailleurs, écoliers, profs etc… Marre de porter des couches sur le visage !

Fabriqué à Angoulême (Charente), il dispose d’une coque transparente en PET-G, un plastique recyclable, et, sur les côtés, de deux cartouches filtrantes. Mais Mask-Off ne s’arrête pas là, chaque cartouche (appelée Pods) est équipé d’un petit moteur électrique qui propose une ventilation active. Le masque est aussi proposé avec deux ampoules UV-C qui assainissent le filtre.

Mais cette innovation a un coût : entre 120€ et 150€ le masque selon la gamme. Ce masque 100%, dont le développement va être financé par précommande sur la plateforme de financement participatif Kickstarter dès le 30 septembre 2020

Q : Description du masque :

Ventilation active

Filtres homologués par la DGA

Masque grand public de Catégorie II

Fini la buée sur les lunettes et à l’intérieur du masque

6 mois de filtres inclus par masque (comptez ensuite 2,5€ par mois)

Made in France

Filtre l’air entrant et sortant

3h d’autonomie (possibilité d’avoir 2 pods en plus pour l’utiliser indéfiniment en alternant)

100x fois moins de déchets

Doux avec la peau

Q : Comment vous est venue cette idée ?

J’ai failli suffoquer en courant avant un masque. Un de mes amis m’a demandé : pourquoi n’avons-nous pas des petits ventilateurs dedans ? Voilà comment est né Mask-Off.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

On veut juste que les gens respirent de nouveaux, et arrêter ce désastre écologique que représente les masques chirurgicaux

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

Mask-Off, un masque comme si vous n’en portiez pas

Concrètement, même si ce masque a un coût certain, il semble être une excellente alternative aux masques qui nous collent au visage… Sans parler des mouvements de la bouche qui les font tomber sous le nez… Difficile lorsque l’on n’est pas soignants de supporter un masque chirurgical toute la journée.

Mask-Off a probablement un bel avenir, et il est « Made In France » … Où quand le confinement et le port du masque donne des idées novatrices ! Si la campagne est finalisée, la livraison des Mask-Off est prévue pour Novembre 2020 ! Et c’est maintenant qu’il faut profiter des 67% de réduction : 99€ au lieu de 300€ !