Mukaab : l’Arabie Saoudite va construire un méga immeuble 20 fois plus large que l’Empire States Building d’ici à 2030

Le Moyen-Orient est en plein « boom » immobilier, des constructions souvent hors norme, plus démesurées les unes que les autres. À Dubaï, une entreprise envisage la construction d’une piste cyclable de 93 km de long, totalement couverte et végétalisée pour permettre aux Dubaïotes de pratiquer du sport même sous des chaleurs extrêmes. En Arabie Saoudite, c’est un autre projet qui vient d’être annoncé. Il s’appelle le Mukaab et se présente comme un gratte-ciel cuboïde capable d’accueillir 20 « Empire State Buildings ». Rien que cela ! Cet énorme cube de 400 m de haut sur 400 m de côté sera le plus grand immeuble au monde. Un autre projet tout aussi gigantesque est déjà « dans les tuyaux » avec Qiddiya, un mégaprojet de divertissement, dont la construction a déjà débuté à Riyad. Découverte.

Le Mukaab en détail

L’Arabie Saoudite, comme de nombreux pays du golfe Persique, sont dans une phase d’expansion phénoménale. Ces pays, que l’on sait très riches grâce notamment à leurs ressources pétrolières, ne comptent pas réellement les milliards de dollars quand il s’agit d’investir dans la construction. Le Mukaab ne déroge donc pas à cette règle puisqu’il entrera directement à la 41ᵉ place des immeubles les plus hauts du monde, le plus haut actuellement étant le Burj Khalifa situé lui aussi dans cette région du monde, à Dubaï. Avec ses 400 m de haut, il peut faire figure de petit immeuble face aux 828 m du gratte-ciel de Dubaï, mais sa démesure tient dans ses dimensions au sol.

Cet immeuble cuboïde, à quoi va-t-il servir ?

Le Mukaab devrait étonner par ses 400 m de long, comme un énorme cube qui abritera une tour torsadée à l’intérieur. Il sera ainsi aussi long que large, ce qui le rendra vraiment massif. Son extérieur décoratif sera inspiré de l’architecture islamique traditionnelle et il sera surmonté d’un jardin sur le toit. À l’intérieur, une superficie d’environ deux kilomètres, que les constructeurs qualifient de caverneux. Selon le Fonds d’investissement public du gouvernement saoudien, cet immeuble hors norme pourrait accueillir entre ses murs l’équivalent de 20 Empire State Buildings mis côte à côte comme dans un puzzle géant.

Focus sur la tour, l’élément central du Mukaab

Comme vous l’avez compris, sa taille est impressionnante, mais ce qui devrait l’être aussi, sera sa tour torsadée, positionnée à l’intérieur du cube. « Le Mukaab comprendra une tour au sommet d’une base en spirale qui sera une destination d’accueil de premier ordre avec une multitude d’attractions commerciales, culturelles et touristiques, ainsi que des unités résidentielles et hôtelières, des espaces commerciaux et des installations de loisirs. » explique l’un des représentants du Fonds d’investissement. Enfin, il semblerait qu’à l’intérieur soit proposée une expérience holographique, avec des représentations de scènes étranges et pour le moins futuristes.

Autour de la tour en spirale, le Mukaab abritera des milliers de logements pour les particuliers, mais également des hôtels, des théâtres, des universités, etc. Un projet pharaonique comme il en pousse chaque jour, ou presque, de ce côté du globe ! Livraison prévue en 2030, si le plan se déroule sans accroc. L’avenir nous le dira ! Quant au côté environnemental de la chose, cela n’est mentionné nulle part, étonnant ! Plus d’informations : newmurabba.com