Nosy, un étonnant cache-nez filtrant contre la pollution et les allergènes

Depuis le 11 mai, le masque est devenu objet de notre quotidien. Nous devons le porte dans les magasins, certains refusent même l’accès aux clients sans masque. Pourtant, il faut bien avouer que le port du masque est quelque peu difficile à supporter. Difficultés à respirer, sensation d’étouffement et de chaleur font désormais partie de nos vies.

Cela permet peut-être parfois de bien réfléchir à l’utilité d’un déplacement. Apres le patch nasal indien, une start-up britannique invente Nosy, un filtre anti-pollution qui ne cache… que le nez ! Nous, humains sommes constitués de manière à respirer par le nez… La respiration par la bouche se fait quand les voies nasales ne le permettent pas (grippe). Alors Nosy pourrait être une solution pour porter un masque sans être gêné par le tissu ou la buée sur les lunettes !

Nosy vient de lancer une campagne sur Kickstarter, un filtre pour nez de haute qualité, fabriqué éthiquement et durablement. Nosy est un « casque pour nez » comme cela pourrait être un casque anti-bruit ou des lunettes antiprojection. Les masques de type N95 sont parfois inconfortables et il est normal de ressentir un malaise quand on les porte. Avec Nosy , votre bouche reste libre et l’air qui entre dans votre nez est filtré.

NoSy c’est quoi ?

Grâce à ce concept de « cache-nez » vous allez pouvoir porter votre masque pendant 8 à 12 h avant de changer le filtre (au lieu de 1 à 2 heure pour le N95). Il vous protégera de la pollution de l’air et des allergènes qui y sont présents. Nosy dispose d’un filtre à charbon actif et HEPA. Il décompose les gaz toxiques comme le Carbone, mais également les composés organiques comme les COV. Le pollen, la poussière, les moisissures sont aussi empêchées par ce filtre.

Crédit photo : benosy.com

Esthétiquement, cela peut sembler un peu bizarre… Ces cache-nez vont nous donner des airs de films de science-fiction. Pourtant ils pourraient être une excellente alternative au port du masque, encombrant et parfois délicat à manipuler ou à nettoyer.

Crédit photo : benosy.com

Nosy est actuellement en prévente au prix de 39€ environ avec 5 filtres. Les expéditions des Nosy débuteront en septembre 2020… Dépêchez-vous de précommander le vôtre, il n’y en aura pas pour tout le monde !