« On n’a pas les yeux derrière la tête », cette invention révolutionne la coloration des cheveux à la maison

Nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir cacher nos cheveux blancs, par des colorations pour cheveux. Bien entendu, il est possible de réaliser ces opérations capillaires aussi bien chez un coiffeur que chez soi avec pléthore de colorations vendues dans tous les magasins. Du côté de Nîmes, une inventrice vient de recevoir la médaille d’Or du concours Lépine pour un dispositif de coloration à domicile. Baptisé O-Blanc, c’est l’invention de Valérie Blanc, une cliente de salon qui s’est retrouvée dans l’embarras lors du premier confinement en 2020. Ces périodes d’enfermement forcé et de fermeture de magasins ont été propices à de nombreuses inventions, dont celle de Valérie. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Pendant le confinement et la fermeture des salons de coiffure, Valérie, une cliente régulière du salon NaturELLEment, à Nîmes, se retrouve confrontée à la nécessité de retoucher ses racines à la maison. Cela lui fait alors penser : « Ne pourrait-il pas exister un appareil permettant de colorer les racines rapidement ? » Après des recherches approfondies, elle découvre qu’un tel produit n’existe pas encore. C’est alors qu’elle propose à sa coiffeuse : « Et si nous en inventons un ? »

Décidée à concrétiser cette idée, Odile, une professionnelle de la coiffure ayant travaillé dans des salons prestigieux, se charge de la partie technique. Tandis que Valérie Blanc, à la fois lanceuse d’idée et chef comptable, prend en charge la gestion et le lancement de l’entreprise. Après une petite étude de marché, elles s’aperçoivent que 54 % des femmes de 30 à 74 ans, en France, colorent leurs cheveux. Cette invention pourrait donc séduire de nombreuses femmes. Les hommes pourraient également être intéressés, car la fierté masculine, parfois, les empêche de franchir la porte d’un salon pour cacher leurs cheveux blancs (NDLR).

O-Blanc, comment ça marche ?

En réalité, O-Blanc est une brosse ordinaire, mais innovante. Elle est dotée de dents spéciales pour séparer les mèches, permettant ainsi au produit colorant de s’appliquer directement sur les racines. En seulement 5 min, vous pouvez désormais vous colorer les cheveux, si c’était à 40 min habituellement. Après avoir rempli le réservoir avec le produit colorant et en tenant la brosse dans votre main, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « GO ». Ce dernier active le système automatisé qui distribue la coloration sur les racines ciblées. Le temps de pose reste le même, seule l’application est cinq fois plus rapide. Cette brosse est extrêmement maniable et facile à utiliser.

« On fait des économies, car le produit est appliqué uniquement à la racine et pas sur toute la tête, mais on peut faire une couleur intégrale pour un changement de couleur. », nous explique l’inventrice. En plus de vous faire gagner du temps, elle permet d’économiser du produit en évitant d’étaler la couleur sur toute la longueur des cheveux, préservant ainsi les pointes des agressions chimiques. « Notre système peut également être utilisé pour traiter le cuir chevelu pour l’application de soins (antipelliculaire, psoriasis, anti-chute) », précise l’inventrice. Pour nettoyer le réservoir, il vous suffit de le remplir d’eau tiède et d’enfoncer le bouton de nettoyage. Un programme d’autonettoyage se met alors en route « avec seulement 120 ml d’eau ».

Combien va coûter le O-Blanc ?

Actuellement, le prix de l’appareil n’est pas encore défini, mais les entrepreneuses visent à ce que celui-ci soit rentabilisé après l’équivalent de trois rendez-vous chez le coiffeur (environ 3 × 80 €). Elles souhaitent ainsi proposer un prix inférieur à 300 €. Elles ont également soumis un dossier à la Banque Publique d’Investissement (BPI) pour obtenir un soutien dans la fabrication du prototype réalisé par le maquettiste MP2 Nîmes. Cette reconnaissance et le soutien financier potentiel contribueront à concrétiser leur projet. « La partie étude sera terminée en septembre et en octobre, on s’occupe de l’industrialisation. Le site sera disponible dans approximativement un mois ainsi qu’une campagne de financement participatif. », conclut Odile Pattus.