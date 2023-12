Face à la hausse des prix de l’énergie et au désir de réduire les émissions de carbone, de plus en plus de familles souhaitent avoir des panneaux solaires sur leur toit. Cependant, les solutions existantes sont, pour la plupart, difficiles à installer et coûteuses. En conséquence, les consommateurs doivent patienter pendant des semaines, voire des mois, avant qu’un installateur débarque chez eux pour réaliser le travail. Avec son système Rable2Go, le spécialiste néerlandais de l’énergie Rable veut changer la donne. Il s’agit effectivement d’un kit solaire qui a été conçu pour pouvoir être installé par une personne qui ne possède aucune compétence technique.

Des panneaux solaires de 350 W chacun

Le système photovoltaïque prêt à poser Rable2Go se compose de deux panneaux solaires Canadian Solar qui totalisent une puissance de 700 W. Le kit comprend aussi un onduleur Hoymiles HMS600, qui limite la puissance de l’ensemble à 600 W, ainsi que deux ballasts. Contrairement aux équipements photovoltaïques conventionnels, cette solution proposée par l’entreprise néerlandaise basée à Delft, aux Pays-Bas, mise sur une approche de type plug-and-play. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’entreprendre des travaux sur la surface au-dessus de laquelle les modules seront posés, Rable affirme que l’installation de son produit ne dure qu’environ 20 min.

Un kit pliable

À noter que ce système innovant peut être posé sur un toit ou dans un jardin, ce qui le rend également idéal pour les voyages et le camping. Sachez toutefois qu’il ne convient qu’aux toits plats ou avec une inclinaison maximale de 4°. Compact, le kit photovoltaïque complet Rable2Go est facile à transporter grâce à sa conception pliable. En termes de dimensions, il mesure 2,7 m de long, 1,73 m de large et 34 cm de haut lorsqu’il est déplié. Le poids de l’ensemble est d’environ 55 kg.

Cependant, avec les ballasts qui doivent être remplis de sable, une charge supplémentaire allant jusqu’à 64 kg peut s’appliquer sur la toiture. Pour votre sécurité, il est important de tenir compte de ces détails. « Il existe des consignes de sécurité très claires sur ce qu’il faut faire et ne pas faire pendant l’installation, avec des détails techniques sur le positionnement correct et le remplissage des ballasts », a déclaré Nikki Hoexum, directrice commerciale de Rable, à pv magazine.

Une solution pour réduire sa facture énergétique

Par ailleurs, le Rable2Go est livré avec un câblage de 5 m. Il est couvert par une garantie de 15 ans. D’après l’entreprise, ce système photovoltaïque innovant peut réduire jusqu’à 30 % la facture énergétique d’un ménage. En ce qui concerne son prix, il n’est que de 880 €. Rable affirme que cet investissement peut être amorti en moins de cinq ans. Certes, cette mini centrale solaire n’est pas faite pour ceux qui souhaitent se déconnecter totalement du réseau électrique public, mais son efficacité, sa facilité d’installation et son coût réduit en font une solution idéale pour profiter de l’énergie solaire. Plus d’infos : rable.nl.