Chaque matin, votre premier geste consiste à vous faire couler un bon café, bien chaud et goûteux ? Nous vous proposons de découvrir l’une des machines les plus performantes en la matière, la machine à café automatique DeLonghi ECAM 350.35.SB Expresso broyeur Dinamica. Nous sommes très loin des cafetières filtres et de celles à dosettes, cette machine offre une expérience café inédite, avec plusieurs recettes possibles. Latte, Macchiato, Cappuccino, Expresso, vous allez être épaté par ses performances. Actuellement, la DeLonghi ECAM est en forte promotion sur Cdiscount, avec un prix de 499,99 €* au lieu de 749,18 €. C’est un budget certes, mais au prix du kilo de café en dosette, c’est une question de rentabilité à long terme. Découverte.

Présentation de la machine à café automatique DeLonghi ECAM

Cette machine se dote d’une pression de 15 bar et d’une puissance électrique de 1 450 W. Son réservoir d’eau d’une capacité de 1.8 l et son réservoir de grains pouvant contenir jusqu’à 300 g permettent de préparer de nombreuses tasses de café sans fréquents réapprovisionnements. Garantissant une polyvalence, elle est compatible avec le café moulu et les grains de café, ce qui permet de créer une variété de boissons caféinées et lactées. Dotée d’une buse vapeur « Cappuccino », elle garantit une mousse de lait onctueuse pour des cappuccinos délicieux. Son interface LCD, son émulsionneur de lait réglable et sa fonction MY pour personnaliser les recettes lui offrent interactivité et personnalisation. De plus, elle est dotée d’un arrêt automatique, ce qui contribuera à vous faire économiser de l’énergie.

Que faut-il savoir de plus sur la machine à café automatique DeLonghi ECAM ?

Son design argent/noir, son panneau de commande tactile et son écran graphique rendent son utilisation intuitive. Avec des recettes en accès direct, dont six variétés de café et quatre recettes lactées, cette machine saura satisfaire les amateurs de café les plus exigeants. Son égouttoir entièrement démontable et compatible avec le lave-vaisselle facilite l’entretien. Enfin, le broyeur en acier inoxydable avec 13 positions de mouture assure une extraction parfaite, tandis que le système Thermoblock garantit la température idéale pour chaque boisson. Avec cette machine, préparer un café parfait devient un jeu d’enfant, tout en procurant une expérience interactive et personnalisée à chaque utilisateur.

Connaissez-vous le test de la tasse à café lors d’un entretien d’embauche ?

Si le recruteur, qui se trouve face à vous, vous propose gentiment un café, méfiez-vous de votre attitude. Ce n’est peut-être pas si anodin que cela peut en avoir l’air. Le « test de la tasse à café » ou « coffee cup test » est une méthode inventée par un chef d’entreprise australien, Trent Innes, et votre attitude, une fois le café avalé, pourrait orienter votre embauche. Concrètement, l’idée pour le recruteur est de savoir ce que vous ferez de votre tasse ou de votre gobelet après avoir dégusté votre café. Si vous demandez où laver votre tasse ou dans quelle poubelle vous devez jeter votre gobelet en carton, cela démontrera votre esprit d’initiative. On peut aussi appeler cela du bons sens ! En revanche, si vous posez la tasse sur le bureau de votre « futur » supérieur hiérarchique et la laissez ainsi en repartant, cela pourrait être facteur de refus. Nous n’avons pas vérifié cette thèse, mais bon, si cela peut vous aider à décrocher un poste, pourquoi pas ?

