PavécO, l’invention d’un pavé écologique fabriqué à partir de céramique et de mégots de cigarettes

Chaque minute qui s’écoule dans le monde, pas moins de 8 millions de mégots sont jetés au sol. Ces petits déchets, qui semblent désuets, sont pourtant une véritable menace pour l’environnement. En effet, un seul mégot contient jusqu’à 4 000 produits chimiques et toxiques. De plus, il faut entre 1 et 50 ans pour qu’un mégot se dégrade complètement. Ce qui signifie qu’ils persistent dans nos rues et nos espaces publics pendant des décennies. Leur impact ne se limite pas à la terre ferme, car 500 l d’eau sont polluées par les substances libérées lors de la décomposition des mégots. Pour répondre à cette problématique, PavécO a inventé un pavé écologique et éthique, une solution innovante qui allie écologie et éthique. Présentation.

PavécO, qu’est-ce que c’est ?

Le PavécO est un pavé en céramique durable fabriqué à partir de mégots recyclés. La création du PavécO repose sur un processus strict et étudié qui considère l’ensemble de la chaîne de production, de la collecte des mégots jusqu’à la vente des pavés. Tout est géré localement, à Bordeaux, afin de minimiser l’empreinte carbone. La collecte des mégots se fait à l’aide de dispositifs appelés “pose clop” mis en place par Recycléo. Ces mégots sont ensuite transformés en pavés par un prestataire de PavécO. Pour garantir l’absence d’impact sur l’environnement, deux méthodes de contrôle sont mises en œuvre : l’analyse atmosphérique des fumées générées lors de la cuisson des pavés et la lixiviation, qui consiste à immerger les pavés broyés dans l’eau pour en évaluer l’impact sur la solution.

Les « PavécO » seraient-ils une réponse à la pollution par les mégots ?

PavécO, c’est bien plus qu’un simple pavé en céramique. C’est une véritable cale anti-mégots. En collectant, neutralisant, et réemployant les mégots de cigarette, PavécO s’attaque directement à la source de la pollution. Ces pavés en terre cuite sont destinés à être utilisés pour revêtir les chaussées exposées au trafic piétonnier et routier. L’utilisation des mégots comme matière première repose sur une analyse de cycle de vie réalisée en collaboration avec Deloitte et le groupe APAVE.

Cette étude a démontré les propriétés absorbantes naturelles de l’argile, permettant ainsi d’encapsuler les mégots de cigarette dans les matériaux en terre cuite. PavécO et son partenaire Recycléo sont guidés par des valeurs fortes telles que l’engagement, l’éthique, la localisation des activités et la transparence. Leur démarche s’inscrit dans la lutte contre la pollution des sols, des mers et de l’air.

À propos de PavécO…

PavécO, c’est l’histoire de deux entreprises, Recycléo et Grès de Gascogne, qui ont uni leurs forces pour créer une solution innovante contre la pollution des mégots. Recycléo, spécialisée dans le recyclage des déchets, et Grès de Gascogne, entreprise du patrimoine vivant spécialisée dans la céramique, ont choisi de s’engager en faveur de l’environnement. Ensemble, ils ont développé une filière vertueuse de recyclage des mégots de cigarette, transformant ainsi un problème majeur en une solution globale, écologique et éprouvée. En collectant, neutralisant, et réutilisant les mégots, PavécO démontre qu’il est possible de créer des solutions éthiques et durables pour les problèmes de pollution qui nous entourent. Plus d’informations ? Rendez-vous sur pave-eco.fr. Nous, on adore l’idée et en plus, ils sont vraiment jolis ces petits pavés 🙂

