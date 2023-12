Pi-Pop dévoile un nouveau modèle de son vélo électrique sans batterie (supercondensateur)

STEE est une entreprise française basée à Olivet, dans le Loiret. Dirigée par Adrien Lelièvre, elle conçoit des cartes électroniques. Cependant, face à l’engouement pour les VAE, la société a lancé un modèle unique en son genre en 2021. Le Pi-Pop se distingue d’autres vélos électriques du marché par le fait qu’il ne comporte pas de batterie. Au lieu de cela, son alimentation électrique est fournie par un supercondensateur. STEE a opté pour cette conception dans le but de permettre aux cyclistes de réduire davantage leur empreinte carbone.

Plus écologique que les vélos électriques conventionnels

En effet, bien qu’ils soient considérés comme un moyen de transport écologique, les vélos électriques conventionnels sont loin d’être neutres en carbone. Et pour cause, leur batterie utilise des matériaux dont l’extraction est dangereuse pour l’environnement, pour ne citer que le lithium et certaines terres rares. À cela s’ajoute le fait que l’utilisation d’un tel dispositif pour stocker l’énergie est un choix qui n’est pas des plus sûrs. Les accumulateurs au lithium sont effectivement très sensibles aux températures élevées. Des cas d’incendie de vélos électriques sont souvent signalés.

Un stockage électrostatique de l’énergie

En lançant le Pi-Pop, Stee veut s’affranchir de tous ces problèmes. Comme indiqué plus haut, ce vélo électrique intègre un supercondensateur à la place de la batterie. L’idée consiste à charger celui-ci lorsque la conduite est facile et lorsque le vélo freine. L’énergie est ensuite libérée pour proposer une assistance électrique quand le pédalage s’intensifie lors de la montée d’une côte notamment. Il y a une différence notable entre le fonctionnement d’un supercondensateur et celui d’un accumulateur conventionnel. Le premier stocke l’énergie de manière électrostatique, alors que le dernier le fait suivant un processus impliquant une réaction chimique. Cela signifie que le supercondensateur est en mesure de libérer de l’énergie très rapidement.

Une meilleure assistance au pédalage

Presque deux ans se sont maintenant écoulés depuis le lancement de la première version du Pi-Pop. Afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs, l'entreprise française a lancé la troisième version de son vélo électrique à supercondensateur en août dernier. En plus de promettre une meilleure assistance au démarrage, celle-ci s'annonce plus conviviale. En effet, elle est adaptée à tous les profils d'usagers. Sur le plan technique, ce nouveau modèle est doté d'un supercondensateur de 8 Wh et affiche une puissance maximale de 250 W. STEE prévoit d'écouler sur le marché 10 000 exemplaires du nouvel engin durant l'année prochaine. Plus d'infos : pi-pop.fr.