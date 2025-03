Power Roll dévoile l’invention d’un film solaire, à coller sur n’importe quelle surface

L’entreprise Power Roll basée au Royaume-Uni, travaille depuis un certain temps avec des chercheurs de l’Université de Sheffield sur un moyen d’imprimer un film solaire à faible coût. Leur objectif ? Rendre l’énergie solaire plus propre et accessible à tous. Récemment, la société a mis au point une nouvelle conception de cellules solaires à base de pérovskites plus rentable, évolutive, durable et qui ne dépend pas de terres rares. Il faut savoir que l’extraction, le traitement et la séparation de ces dernières sont très coûteux en énergie, en eau et en produits chimiques, selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Ce nouveau film solaire promet d’être moins cher, efficace, extrêmement léger et flexible.

Une nouvelle conception des cellules solaires

Pour une production d’énergie plus efficace et plus simple, Power Roll a conçu une nouvelle structure à micro-rainures avec un format de contact arrière. L’entreprise a choisi de mettre tous les contacts de la cellule solaire à l’arrière plutôt qu’à l’avant. Afin que celle-ci absorbe directement la lumière sans qu’elle ne passe d’abord par une couche d’oxyde conducteur transparent (TCO). Une alternative qui, selon elle, permet de réduire le coût de production, car il n’y a plus besoin de TCO incorporant des matériaux rares et coûteux comme l’indium. Par ailleurs, Power Roll a également augmenté le nombre de rainures dans chaque composant de la cellule solaire (de 16 à 362), afin d’améliorer l’efficacité de conversion de puissance jusqu’à 12,8 %. La société britannique et les chercheurs de l’Université de Sheffield auraient utilisé un nouveau type de microscope à rayons X. Cet outil a été développé à Diamond Light Source dans l’Oxfordshire pour vérifier la structure et la composition des cellules solaires en pérovskite.

Un film solaire léger et flexible

Ce film solaire innovant serait extrêmement léger et flexible, offrant aux utilisateurs la possibilité de l’installer sur toutes sortes de surfaces. En outre, grâce à sa légèreté et à sa flexibilité, on peut facilement le transporter dans des zones reculées où il n’y a pas d’électricité. Les concepteurs indiquent que cette technologie pourrait remplacer les générateurs diesel dans les endroits hors réseau et révolutionner l’énergie solaire sur les toits. Ils espèrent, dans un avenir proche, en recouvrir de nombreux bâtiments et espaces actuellement improductifs afin de disposer de nombreuses autres sources d’énergie propre pour alimenter le réseau. « Grâce à notre partenariat avec l’Université de Sheffield, nous pouvons fournir des solutions transformatrices dans le domaine des énergies renouvelables et faire progresser une technologie qui pourrait jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs mondiaux de zéro émission nette », souligne le Dr Nathan Hill, chercheur scientifique chez Power Roll.

Accroître la capacité de production

L’entreprise a récemment levé un fonds de 4,9 millions d’euros pour accroître la capacité de production de son usine de fabrication et la rendre entièrement opérationnelle. Elle se fixe pour objectif de produire suffisamment de films solaires pour générer 1 GW d’électricité. Hormis cette technologie, Power Roll et l’Université de Sheffield prévoient de mettre en œuvre d’autres projets dans le domaine de l’énergie solaire.

Today we are thrilled to announce that Power Roll, the market leading flexible solar PV technology disrupter, has secured £4.3 million in funding to advance our commercial plans. View our full release: https://t.co/gEQasesm9Y #SolarEnergy #GreenEnergy #Sustainability https://t.co/4H0tj3YTWe — PowerRoll (@PowerRollPV) October 15, 2024

« L'énergie solaire est une priorité stratégique pour nos recherches et l'une de nos compétences clés est le développement de techniques innovantes pour la fabrication et le dépôt de cellules solaires transformables en solution. Nous travaillons en partenariat avec Power Roll depuis plus de dix ans. Nous combinons notre expertise en science des matériaux et en techniques d'imagerie avancées avec leur concentration sur la fabrication », indique David Lidzey, professeur de l'École des sciences mathématiques et physiques de l'Université de Sheffield. Plus d'informations sur powerroll.solar.