Pumpkii : un robot de compagnie pour votre animal de compagnie (il nettoie aussi la litière de votre chat)

Heureux propriétaire de chien ou de chat, l’un des moments que nous apprécions et redoutions le plus est le moment où nous rentrons à la maison. Nous l’apprécions car nous savons que notre chien va se précipiter pour nous sauter dessus, et que nous aurons droit au miaulement (sympathique?) incessant de notre chat.

Mais nous redoutions aussi ce moment car on ignore comment notre animal de compagnie s’est arrangé pour passer le temps (meuble(s) abîmé(s), vase(s) cassée(s) ?) et combien de devoirs (plus précisément de crottes) il nous a laissés le soin de nettoyer. Mais cette appréhension du retour au logis pourrait bientôt disparaître avec Pumpkii !

C’est quoi Pumpkii ?

Après les robots Barista, le robot dauphin et le petit robot médical Meyko, nous vous présentons désormais Pumpkii, le premier robot modulaire au monde pour animaux de compagnie. En fait, Pumpkii est un projet lancé sur le site web de financement participatif Indiegogo par une équipe située à Kowloo, à Hong Kong.

Si le budget estimé pour lancer le projet était initialement de 38.752 dollars, la cagnotte est désormais atteinte et même dépassée puisque la campagne a reçu, au moment où nous écrivons ces lignes, 39.809 dollars de 30 contributeurs.

Qu’est-ce que ce robot a d’intéressant ?

C’est dans une courte vidéo ludique sur YouTube que les créateurs du projet expliquent leur concept. De prime abord, Pumpkii se présente comme un robot multifonctionnel qui a été créé spécialement pour les chats et les chiens afin de répondre à leur besoin une fois qu’ils se retrouvent seuls à la maison.

Les créateurs de Pumpkii affirment effectivement que des études ont révélé que ces animaux de compagnie pouvaient déprimer ou se sentir abandonner lorsqu’ils restent seuls à la maison alors que leur propriétaire part travailler. Ils passent ainsi leur journée soit à dormir soit à passer leur nerfs sur les meubles de la maison, ou les deux à la fois. Pour éviter cela, l’équipe Pumpkii a conçu un robot capable de prendre soin de l’animal de compagnie en lieu et place du propriétaire.

En plus de faire le ménage, Pumpkii nourrit votre animal et maintient le contact entre vous

Pumpkii peut ainsi jouer avec votre chat ou votre chien, leur donner des croquettes ou encore nettoyer leurs crottes. Le robot est effectivement doté d’un distributeur de friandises standard doté de 11 contenants, ce robot est aussi équipé d’un seau à collations multifonctionnel qui peut contenir jusqu’à 100 friandises. Grâce à son bras robotique flexible, Pumpkii peut aussi collecter les déchets et les jeter à la poubelle.

Equipé d’une roue omnidirectionnelle Mecanum, ce robot peut se déplacer dans n’importe quelle direction et une caméra disposée sur le devant permet également au propriétaire de voir facilement son animal de compagnie et même d’interagir avec lui ! Pumpkii dispose effectivement d’une caméra ayant une résolution d’image de 720 px et un objectif grand angle de 120°, un microphone de haute qualité ainsi que des haut-parleurs.

Un robot qui vaut son prix ?

Pour activer le robot, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application Pumpkii sur l’App Store ou sur Google Play, d’allumer le robot, de le connecter au Wifi et le tour est joué. L’application permet également au propriétaire de prendre des photos de son animal de compagnie à tout moment. Au niveau de l’alimentation et de la dureté, Pumpkii est doté d’une batterie de 2600 mAh qui peut assurer plus de 8 heures d’utilisation et avoir 3 jours d’autonomie en veille. Ce qui est pratique, c’est que le robot retourne automatiquement au dock pour se recharger une fois que sa puissance est inférieure à 40%.

Pour ce qui est de sa résistance, le corps du robot est fabriqué à partir d’un matériau ABS industriel et peut supporter une pression allant jusqu’à 13 kilos. Par conséquent, Pumpkii ne devrait pas craindre pas les morsures de nos animaux de compagnie.

Concernant le prix de cette petite merveille, il faudra compter 1.154 dollars pour la version basique du robot, 1.542 dollars pour la version incluant le distributeur de friandises et 1.929 dollars pour la version du robot avec le bras robotique. Néanmoins, même si la cagnotte est déjà atteinte, on ignore encore quand cette invention sera disponible. Un temps mort pour nous permettre de faire des économies pour offrir Pumpkii à notre animal de compagnie ?