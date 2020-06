Meyko, le petit robot médical qui encourage les jeunes patients à prendre leur traitement correctement

Pas facile de suivre et respecter scrupuleusement un traitement médicamenteux quand on est encore un enfant. C’est contraignant de devoir prendre ses médicaments tous les jours, à une heure fixe, sans parler de la dose exacte qu’il faut bien mémoriser. Il arrive que les parents ne peuvent pas toujours tout surveiller constamment.

Heureusement, Meyko, une start-up nantaise, a imaginé une solution simple et ludique pour que la prise de médicaments ne soit plus perçue comme une contrainte chez les tout-petits. Elle a développé un petit robot très particulier qui accompagne les enfants dans la prise de leur traitement.

Il s’agit d’un petit bonhomme connecté qui change d’expression faciale selon que le jeune patient ait pris son médicament ou pas. Son expression est triste lorsque l’heure de prendre le traitement est passée, il prend un air surpris au moment de la prise et affiche une mine toute guillerette lorsque l’enfant a pris son médicament en temps et en heure.

Le but est de rendre le traitement moins pénible pour les tout-petits. Comme l’explique Sandrine Bender, la cofondatrice de Meyko, « L’enfant ne sent pas la redondance ou la pénibilité associées. » Au contraire, le patient va se sentir davantage motivé et ne ratera plus le moment de prendre son médicament, ne serait-ce que pour faire un gros câlin au petit robot Meyko une fois que c’est fini.

Ludique et pratique, le bonhomme connecté Meyko facilite beaucoup la vie des parents qui peuvent suivre en temps réel la prise de traitement de leurs enfants depuis leur smartphone, cela grâce à une application dédiée.

Au début développé pour accompagner les enfants asthmatiques, le petit robot a été amélioré et peut désormais prendre en charge de nombreuses autres maladies chroniques comme l’épilepsie, le diabète ou encore la mucoviscidose.

Le gadget est un véritable succès auprès des enfants qui l’adorent. « Nous avons aujourd’hui 400 utilisateurs ainsi que des partenariats avec 30 services hospitaliers en France, Suisse et Belgique. » a fièrement indiqué Sandrine Bender. Le prochain objectif de la start-up est de conquérir les États-Unis.