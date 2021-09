Sjömärke : IKEA dévoile un kit qui transforme une simple table en station de recharge sans fil

Il vous est probablement déjà arrivé de vous trouver en réunion ou au restaurant et de constater que votre smartphone était au bout de sa vie sa batterie ! Si vous êtes du genre prévoyant, vous aviez une batterie et un câble de secours dans votre sac, sinon vous voilà coupés du monde le temps du repas ou de la réunion… Même si ce n’est finalement pas si grave, certains sont angoissés à l’idée de ne plus avoir de batterie !

Pour palier ce problème, Ikea lance un chargeur sans fil compatible avec la plupart des smartphones à induction et il se fixe sous la table… Une idée intéressante qui permet de poser son smartphone et de ne plus s’inquiéter de son taux de charge. Son nom : le Sjömärke.

Sjömärke c’est quoi

Les smartphones compatibles avec une recharge sans fil sont de plus en plus nombreux. Avec le Sjömärke, le chargeur se cache sous une table en bois ou en plastique. Ainsi, en posant le smartphone sur la table, il se charge sans aucun branchement, mais ne nécessite pas qu’il soit directement posé sur la base à induction. Le premier avantage de ce système est de ne plus solliciter les prises câble du smartphone. Elles sont souvent la cause de panne, puisque très utilisées.

Aujourd’hui, la recharge sans fil revient assez cher, car il faut non seulement investir dans une station de charge, mais également dans une coque adaptée. Apple indique cependant que l’iPhone 13 (disponible en précommande) sera directement compatible avec la recharge sans fil…

Un problème subsiste pour le Sjömärke

Le smartphone doit rester posé sur la table pour que la charge se fasse… Pour les concepteurs c’est un problème et ils recherchent actuellement des solutions pour un vrai chargement nomade. Cependant, ce n’est finalement pas un si gros défaut que cela… Rien de plus agaçant que de voir ses interlocuteurs consulter leurs smartphones pendant une réunion non ?

Le Sjömärke en détail

Cette innovation du géant suédois, IKEA se présente comme un bloc d’aluminium de 18 cm de long sur 8 cm de large. Il peut se fixer sous une table en plastique ou en bois avec une vis ou du double-face. Le smartphone devra se situer à au moins 8 mm de la station, et estime la performance maximale avec une épaisseur de 1 à 2.3 cm. Attention, le chargeur ne conviendra pas pour les surfaces métalliques, uniquement le bois ou le plastique.

IKEA veut faire de se chargeur un nouvel outil technologique qui s’intègre parfaitement à la décoration. Exit les gros chargeurs visibles et les câbles qui pendent dans chaque pièce. On peut également très bien imaginer ce chargeur sur un bureau par exemple. Notre interrogation est de savoir où placer son smartphone pour que la charge se fasse… Dans les salles de réunion, il sera possible de matérialiser l’emplacement, mais chez un particulier, impossible de coller un autocollant sur la table par exemple pour indiquer la présence du chargeur ?

Le Sjömärke est disponible au prix de 29,99€ sur le site Ikea France et dans certains magasins. Il est compatible avec le standard Qi 1.2.4, permettant une recharge de faible puissance dans la fourchette 0 à 5 W. Attention, il n’est pas prévu pour une charge rapide, mais plutôt pour une charge de nuit ou pendant la journée… Il est déjà disponible sur le site internet Ikea France et en stock dans certains magasins au prix de 29,99 euros.