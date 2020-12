Anker PowerCore : cette batterie portable sans fil (QI) vous permettra de recharger votre Smartphone n’importe où !

S’il y a un gadget bien pratique lorsqu’on est accro à son téléphone, c’est le Power Bank ! Grâce à ce précieux accessoire high-tech, pas besoin de courant ou de prise électrique pour recharger son Smartphone. Pratiques, les chargeurs portables permettent généralement de recharger une batterie à 100 %… oui, mais à condition d’opter pour un Power Bank de qualité ! Eh bien justement, le PowerCore d’Anker a tout du chargeur portable idéal. Tour d’horizon sur ses caractéristiques.

Chargement sans fil et charge simultanée

Avec la batterie portable QI PowerCore d’Anker, plus besoin de prise électrique pour charger son Smartphone ! Vous n’aurez même pas besoin d’un câble USB, car nous avons affaire à un chargeur portable sans fil. Ainsi vous n’aurez juste qu’à poser votre téléphone au centre de la tablette pour recharger la batterie.

Le chargeur possède une capacité de 10 000 mAh qui lui permet de recharger complètement un iPhone 11, deux fois pour un iPad mini 5. Si c’est un Galaxy S10 que vous possédez, vous pourrez utiliser le PowerCore deux fois pour recharger votre batterie à 100 %.

Pratique, le PowerCore permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Il est doté de deux ports USB que vous pourrez utiliser pour recharger un autre appareil pendant que la batterie de votre téléphone est en train de se rebooster sur le plateau de chargement. Enfin, le Power Bank reste toujours 100 % fonctionnel même lorsqu’il est lui-même en train de charger à une prise murale. Il peut donc servir également de chargeur sans fil de bureau.

Une large gamme d’appareils compatibles

Il n’y a pas seulement que votre Smartphone que vous pourrez charger avec l’Anker PowerCore. Ce dernier peut également être utilisé avec une large gamme d’appareils de toutes les marques, du moment qu’ils sont compatibles Qi. Ainsi en plus de l’iPhone 11, du iPad mini 5 et du Galaxy S10, le PowerCore est aussi compatible avec les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs Max, XR, XS, X, 8, 8 Plus, mais aussi avec le AirPods Pro et l’iPad Pro 2020. Il peut aussi recharger les Galaxy S20, S9, Note 10, 9 et 8 ou votre casque audio sans fil HyperX Cloud Flight S.

Un chargeur solide et antidérapant

Avec un poids plume d’un peu moins de 300 grammes, le PowerCore d’Anker est à la fois léger et compact. Vous pourrez le glisser facilement dans votre sac ou même votre poche. L’appareil peut même tenir au creux de votre main pendant qu’il charge votre Smartphone.

Il est doté d’un revêtement en caoutchouc qui offre une prise en main agréable, tout en permettant de maintenir parfaitement votre téléphone en place lorsqu’il est posé sur le plateau de chargement.

Anker Chargeur Portable sans Fil, PowerCore Power Bank 10 000 mAh avec USB-C (entrée Uniquement), Bloc de Batteries Externe Compatible avec iPhone 11, Samsung, iPad 2020 Pro, AirPods et Plus Encore. L'avantage Anker : rejoignez les 50 millions de clients conquis par notre technologie de pointe.

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

Indispensable Puissance Performance Design Rapport Qualité / Prix Indispensable Pratique et puissant et abordable, le chargeur de téléphone Anker PowerCore Powerbank, compatible QI s'emporte de partout. User Rating: 3.4 ( 1 votes)