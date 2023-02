SmartGoods4U : l’invention d’un panier à pellets d’allumage pour les cheminées et les poêles à bois

Le bois de chauffage est actuellement l’une des solutions les plus économiques pour se chauffer. Nombreux ont ainsi commencé à investir dans les poêles ou les inserts à bois. Mais saviez-vous que ces appareils pouvaient aussi accueillir les pellets ? Pour ce faire, il suffit d’y installer un accessoire appelé adaptateur à granulés. Le panier d’allumage SmartGoods4U est inspiré de ce matériel. Il s’agit d’un petit bac de pellets ajouré que l’on installe dans un foyer. Ici, les granulés ne vont pas directement chauffer la pièce, mais serviront à brûler les bÜches et à optimiser leur combustion. Découvrez le fonctionnement et les avantages de ce panier d’allumage.

Allumez du feu plus facilement

Le panier d’allumage SmartGoods4U est conçu pour vous faciliter l’opération lorsque vous allumez du feu dans une cheminée, dans un insert ou dans un poêle à bois. Fabriqué en acier inoxydable, il résiste aux hautes températures. Habituellement, le panier à granulés est utilisé afin de transformer temporairement un poêle à bois en poêle à pellets. À la différence, le SmartGoods4U se sert de pellets pour allumer les bûches, l’objectif étant de faciliter l’allumage.

Cet accessoire est muni de pieds d’une hauteur d’un peu moins d’un centimètre. Cette conception permet de répartir l’air de manière uniforme et de favoriser ainsi une meilleure combustion. Grâce à cet accessoire, la chaleur est beaucoup plus rapidement diffusée dans la pièce. Par ailleurs, les morceaux de bois se retrouvent directement en contact avec l’insert grâce aux granulés positionnés juste en dessous, conditionnant une bonne performance de l’appareil.

Comment se servir de ce panier d’allumage ?

Pour commencer, déposez le panier à pellets dans le foyer et ouvrez l’arrivée d’air. Vous le remplissez par la suite avec les granulés, la quantité recommandée étant entre 300 à 500 g. L’appareil est parfaitement compatible avec les allume-feu liquides ou en gel. Avant toute utilisation de l’appareil de chauffage, assurez-vous que le réceptacle à cendre est vide afin d’optimiser la qualité de combustion. Lorsque les braises sont encore chaudes, ajoutez des bûches.

Mais des pellets, en trouve-t-on encore ?

Ces temps-ci, on entend souvent parler de pénurie de granulés de bois, notamment dans certaines de nos régions. Nombreux ont effectivement ressenti la rareté de ce type de combustible. En réalité, les pellets de bois ne sont pas en pénurie. Tout ceci est seulement dû à l’annonce de l’augmentation des prix de l’énergie, ayant incité les consommateurs à se ruer vers le bois. En peu de temps, les fournisseurs ont ainsi vidé leur stock. D’ici peu, tout devrait donc revenir à la normale, et chacun pourra faire le plein de pellets ! Le panier d’allumage à pellets pour cheminée est disponible à moins de 30 € sur Amazon.