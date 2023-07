Les midges, appelés aussi « moustiques des Highlands », sont de minuscules moucherons évoluant dans des milieux humides et ombragés, à l’abri du vent. Les femelles se nourrissent de sang des animaux et des humains durant la période qui précède la ponte des œufs. En Écosse, ces insectes voraces prolifèrent entre la fin du printemps et la fin de l’été (de mai à septembre). Ils sont surtout actifs tôt le matin avant l’aube et le soir au début du coucher du soleil. Kenneth Roberts, un Écossais qui aime pêcher, connaît bien les désagréments causés par ces bestioles en été. C’est pourquoi il a eu l’idée d’inventer son propre gadget de protection contre ces moucherons. Lorsque cet homme a su que l’appareil fonctionnait, il l’a mis sur le marché. Selon lui, ce produit obtient une note élevée de 4,9 sur Facebook. À travers cet article, découvrez plus d’explications sur cette invention particulière.

Comment est conçu ce dispositif anti-midge ?

Roberts vit dans une région écossaise particulièrement envahie par des midges durant l’été. Mais cela ne l’empêche pas d’organiser régulièrement des sorties à la rivière pour pêcher du saumon. Auparavant, il avait l’habitude d’appliquer des lotions sur sa peau ou de porter un chapeau moustiquaire afin de se protéger de ces insectes. Mais en constatant que l’efficacité de ces produits était moins satisfaisante, il a cherché un moyen plus adapté. Un jour, il a remarqué que la fumée de ses cigarettes faisait éloigner les moucherons. Bien que cette méthode soit efficace, il la trouve dangereuse pour sa santé.

Selon l’inventeur, cet appareil produit le même effet que la fumée d’une cigarette, mais il est sans risque pour ses utilisateurs. Cet inventeur a précisé que ce gadget est fabriqué avec des ingrédients naturels et non toxiques. Pendant environ quatre ans, il a effectué plusieurs essais avec différents mélanges d’encens avant d’y parvenir. Par peur de se faire copier par des concurrents déloyaux, il garde secrète la composition de son produit.

Comment employer le Smokin’ Midge ?

Les piqûres des midges peuvent provoquer des douleurs, des rougeurs et des démangeaisons gênantes chez les personnes sensibles. Roberts est conscient à quel point ces petits insectes peuvent déranger, voire gâcher les activités extérieures. Il a ainsi conçu ce dispositif de protection en garantissant une utilisation facile et pratique. Celui-ci peut être attaché autour du bras ou posé sur une table. L’inventeur recommande principalement de le porter sur soi afin d’optimiser son efficacité. D’après ses explications, la bouche dégage du CO2 qui attire les moucherons. Donc, lorsque la fumée des cônes spéciaux se diffuse près du visage, elle se mélange au CO2 et met en fuite ces bestioles.

Cet homme a déclaré que le lancement du Smokin’ Midge était un succès. Il aurait réussi à écouler approximativement un millier d’unités au début du confinement. À cette époque, les activités comme la pêche, le camping et le trek étaient tout de même autorisées, ce qui lui a permis de réaliser ces ventes. Il a créé une boutique en ligne pour vendre son gadget anti-midge. Selon lui, ses clients sont variés, notamment des randonneurs, des pêcheurs, des campeurs, des travailleurs en plein air, des golfeurs… La majorité d’entre eux seraient satisfaits du produit. De son côté, Roberts estime que sa solution n’est pas parfaite, mais elle est la meilleure du marché. Plus d’informations : thesmokinmidge.com