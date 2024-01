Squad, une voiture électrique citadine alimentée par un panneau solaire dévoilée au CES 2024

Le CES 2024 qui s’est tenu à Las Vegas, aux États-Unis, du 9 au 12 janvier dernier a été l’occasion pour les marques de présenter leurs nouveautés. Squad Mobility fait partie des entreprises qui ont participé à cet important évènement technologique de l’année. Bien sûr, elle ne s’y est pas rendue les mains vides. Le fabricant néerlandais a profité du salon pour annoncer un prototype de véhicule électrique qui ne manquera certainement pas d’attirer l’attention des adeptes de solutions de mobilité urbaines futuristes.

Se faufiler rapidement dans la jungle urbaine

Baptisé Squad, l’engin se caractérise avant tout par sa taille relativement petite. Une conception qui n’a pas été choisie par hasard étant donné que l’entreprise basée à Breda, aux Pays-Bas, veut avant tout donner à l’utilisateur la possibilité de se déplacer rapidement dans la jungle urbaine. Mais aussi se garer là où ce n’est pas possible pour une voiture traditionnelle du fait de son encombrement. Squad Mobility estime que les efforts actuels visant à décarboner l’univers automobile ne sont pas suffisants dans la mesure où les voitures électriques ont pour la plupart un gabarit comparable à celui des voitures thermiques.

Performances

Pour le fabricant néerlandais, il est important de revoir la taille des véhicules électriques afin de désengorger les voies de circulation, d’autant plus que leur nombre augmente en flèche depuis quelques années. Autrement, d’autres problèmes difficiles à gérer pourraient naître. Par ailleurs, en réduisant la taille, on allège le poids de la voiture, ce qui peut contribuer à l’amélioration de l’autonomie et à la réduction de la puissance nécessaire pour la faire avancer. Lors de la conception de sa Squad, Squad Mobility a visiblement tenu compte de tous ces éléments.

Conçue pour la mobilité urbaine, la petite voiture électrique du fabricant néerlandais possède une vitesse de pointe de 45 km/h grâce à son moteur de 4 kW. Elle est dotée de quatre batteries interchangeables proposant une autonomie de 100 km. Le panneau solaire installé sur son toit peut ajouter 22 km d’autonomie supplémentaire par une journée ensoleillée aux Pays-Bas et jusqu’à 31 km dans des régions très ensoleillées comme Las Vegas.

Prix et disponibilité

Squad Mobility prévoit de commercialiser son produit l’année prochaine. Il est d’ores et déjà possible de le précommander pour seulement 50 dollars (~46 euros). Le modèle équipé de deux batteries et offrant 50 km d’autonomie coûtera environ 6 000 euros. La version avec 100 km d’autonomie sera quant à elle facturée 9 300 dollars (~8500 €). Le constructeur proposera aussi un modèle légèrement plus grand, la L7.

Fait intéressant, au lieu de livrer le véhicule depuis une seule usine, Squad Mobility établira des installations d’assemblage plus proches du client. Le but est non seulement de réduire l’impact environnemental des activités liées à la livraison, mais également de diminuer les coûts et d’assurer la disponibilité des pièces de recharge pour les acheteurs. Plus d’infos : squadmobility.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .