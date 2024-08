Stratos DR, un chauffe-eau solaire Plug And Play qui fournit jusqu’à 245 litres d’eau chaude par jour

Savez-vous que l’eau chaude sanitaire (ECS), dans une maison, représente environ 35 % des besoins d’eau du ménage et plus de 12 % de la consommation d’énergie ? Des chiffres communiqués par l’ADEME, qui peuvent nous inciter à trouver d’autres solutions pour produire notre ECS. Pour produire de l’électricité, il existe la solution des panneaux solaires photovoltaïques, et pour l’eau chaude, les panneaux solaires thermiques. Chauffer l’eau grâce au soleil est une pratique qui se démocratise, et qui, de plus, est une bonne chose pour la planète. Néanmoins, les installations d’ECS solaires sont couteuses et parfois peu esthétiques. Je vous propose de découvrir une solution étonnante : le chauffe-eau solaire avec réservoir intégré Stratos DR fabriqué par Thermador*. C’est une solution totalement innovante qui s’adresse en particulier aux résidents de région à fort taux d’ensoleillement. Découverte.

Un chauffe-eau solaire avec réservoir intégré

Avec ce système, vous n’aurez pas besoin d’installer de panneaux solaires thermiques sur le toit, ni de chauffe-eau à l’intérieur de votre domicile. En réalité, ce chauffe-eau Stratos DR combine les deux avec un capteur solaire et un réservoir intégré de 105 à 245 litres selon les modèles. Installé, de préférence, plein sud et relié à votre alimentation en eau chaude, il réduit grandement l’encombrement comparé à une installation solaire classique. Concrètement, il permet de surseoir aux besoins de deux personnes en ECS, sur une surface d’1,31 m² seulement.

Facile et rapide à installer

Livré avec un kit de fixation incliné à 42°, il s’installe directement sur les toits plats de préférence, mais grâce à ce kit, il s’adaptera aussi aux toits inclinés. Il est conçu pour fonctionner dans des conditions de pression maximale à l’entrée de 4 bar et de stockage de 6 bar, garantissant ainsi une utilisation sécurisée. Pour l’installer, le fabricant recommande deux personnes et fournit de nombreux accessoires dans le kit prêt à monter. C’est le cas, par exemple, de la soupape casse vide, la soupape de sécurité à 6 bar, ainsi que des bouchons de raccordement de 1″1/4 F et 1/2″. Quant à ses dimensions, elles sont de 2288 × 528 × 198 mm. C’est, par conséquent, un système solaire financièrement accessible, et relativement simple à installer.

De grosses économies sur la facture d’électricité

Le premier avantage est de vous faire économiser sur votre facture d’électricité, bien entendu. Mais, c’est peut-être aussi le moment de changer votre chauffe-eau prévu pour une grande famille, alors que vos enfants ont quitté le nid ! Pourquoi chauffer de l’eau pour six personnes lorsque l’on vit à deux ? L’autre avantage, ce serait plutôt pour la planète, puisque vous utilisez de l’énergie renouvelable pour produire de l’électricité qui va chauffer votre eau. De plus, cette solution « tout-en-un » permet également de réduire les pertes thermiques, car l’eau chauffée reste dans le système et n’est pas transportée à travers des tuyaux externes, ce qui maximise l’efficacité énergétique. En savoir plus sur les solutions proposées par Thermador ? Rendez-vous sur le site officiel : thermador.fr. Que pensez-vous de ce système ? Ingénieux, non ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Thermador, mais relève du libre choix de l’auteure.