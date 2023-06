L’été sera bientôt là, puisque nous fêterons son arrivée le 21 juin prochain, comme tous les ans ! Malheureusement, le retour de l’été annonce aussi le retour des moustiques, qu’ils soient tigres ou communs d’ailleurs. Nous sommes nombreux à redouter les soirées en terrasse qui se terminent par des attaques rangées d’une armée de moustiques assoiffés de sang humain. Pour échapper au scénario digne d’un film d’horreur, il suffit d’être plus malins que ces redoutables bestioles, en installant des pièges qui les empêcheront de rôder autour de votre terrasse. Découvrez les pièges Thermacell que les adeptes de camping et de loisirs en plein air connaissent parfaitement. Ils seront peut-être vos sauveurs, cet été. Découverte.

Les boucliers anti-moustiques Thermacell

Les appareils Thermacell utilisent des cartouches de butane pour chauffer une matrice d’alléthrine. Il s’agit d’un insectifuge synthétique, qui se diffuse dans l’air et repousse les moustiques dans un rayon d’environ 4,5 m. Ce diffuseur vous garantit une zone anti-moustique de 20 m², protégeant efficacement cet espace pendant quatre heures par plaquette. Les moustiques ne vous piquent plus, ils ne vous approchent même plus ! De plus, le diffuseur Thermacell est portable, silencieux et inodore. La cartouche de butane chauffe la plaquette de répulsif qui est imprégnée d’un ingrédient actif végétal également présent dans les chrysanthèmes. Son utilisation est facile : il suffit de placer la cartouche de gaz et la plaquette avec la substance active dans le diffuseur, de l’allumer et de le laisser agir. Ce diffuseur est conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur. Vous trouverez tous les antimoustiques Thermacell sur Amazon, Castorama, Leroy Merlin ou encore CDiscount.

À propos de Thermacell

Anciennement connue sous le nom de Schawbel Corporation, Thermacell Repellents, Inc. a été fondée en 1981 et s’est initialement concentrée sur la recherche et le développement de technologies de chauffage sans fil. Sous son nom actuel, cette entreprise a été fondée en 1999 et est basée à Bedford, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Depuis sa création, cette société s’est engagée à fournir des solutions innovantes et efficaces pour lutter contre les moustiques et autres insectes piqueurs. Les pièges à moustiques Thermacell sont conçus pour être portables, faciles à utiliser et sans danger pour l’environnement. Ils fonctionnent en utilisant une technologie brevetée qui repousse les moustiques et crée une zone de protection sans insectes. Sur le marché actuel, la marque Thermacell est reconnue comme l’une des plus efficaces pour lutter contre les moustiques.

Pourquoi les moustiques piquent ?

Tout d’abord, il faut savoir que seules les femelles piquent. En effet, elles ont besoin d’une certaine quantité de sang pour pondre leurs œufs et se reproduire. Les mâles, eux, se nourrissent de liquides sucrés tels que le nectar des fleurs. Si vous êtes une personne attirant davantage les moustiques que d’autres, cela signifie probablement que vous correspondez à leurs critères d’attraction. Une fois qu’un moustique vous a piqué, il pondra ses œufs dans les 48 h suivantes. Les œufs du moustique commun sont déposés dans l’eau, tandis que ceux du moustique tigre sont pondus à proximité immédiate de l’eau. Lorsque la larve atteint sa maturité, elle émerge à la surface de l’eau en tant qu’adulte. Les moustiques ont besoin d’eau stagnante pour se reproduire. Il est donc impératif d’éliminer autant que possible les eaux stagnantes dans votre jardin.

