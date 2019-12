Toulouse : la ville teste des fauteuils roulants électriques en libre service

0 Partages Partagez Enregistrer Flip WhatsApp Email

Toulouse devient la première ville française à proposer des fauteuils roulants en libre service… Cinq fauteuils sont actuellement en test dans les parkings du Capitole et Victor Hugo !

C’est une première en France et cela se passe à Toulouse, la ville rose ! Des fauteuils roulants en libre-service pour une phase de test dans un premier temps que proposera la société Indigo Wheel, filiale du groupe Vinci. Les fauteuils roulants seront disponibles dans les parkings du centre-ville et éviteront aux personnes en situation de handicap de transporter leurs propres fauteuils.

Ces fauteuils s’adressent également aux personnes souffrant d’un handicap temporaire les invalidant dans leurs déplacements en ville. Seulement cinq fauteuils pour débuter l’essai de ce nouveau dispositif, c’est peu mais si le test est concluant, les fauteuils en libre accès seront déployés dans toute la ville !

Les deux parkings qui bénéficieront de ce nouveau dispositif sont ceux du Capitole et Victor Hugo, situés au cœur du centre-ville de Toulouse. Pour pouvoir obtenir ces fauteuils il faudra tout de même les réserver au moins deux heures avant sa venue et un employé du parking l’apportera directement à l’utilisateur.

D’autres villes françaises pourraient être concernées par le dispositif d’Indigo Wheel et proposer des fauteuils roulants en libre-service si le test toulousain est concluant. Les personnes à mobilité réduite sont souvent mal loties dans les centres-villes et c’est une excellente initiative, même si nous pensons que cinq fauteuils, ce n’est pas suffisant et que les utilisateurs devront prendre soin des fauteuils qui leur sont confiés au risque de les voir disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés. Si le système fonctionne et que les fauteuils sont utilisés à bon escient, ce peut-être une excellente avancée dans le monde du handicap… A condition aussi qu’ils restent en libre-service et qu’ils ne deviennent pas un service payant supplémentaire !

Crédit photo : Indigo Wheel / Facebook