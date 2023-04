Transfarmers ou l’invention d’une solution de compostage pour les appartements

La Foire de Paris aura lieu du 28 avril au 8 mai cette année. Elle a été créée en 1904 et est aujourd’hui l’un des plus grands salons grand public de France, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Ce salon concourt à présenter les dernières tendances et innovations dans les domaines de la maison, de la décoration, de la mode, de la beauté, du bien-être, des loisirs et de la gastronomie. Elle rassemble des centaines d’exposants, des start-up aux grandes marques internationales, qui présentent leurs produits et services dans des espaces thématiques dédiés. C’est aussi lors de la Foire de Paris, que se déroule le Concours Lépine, qui a vu de nombreuses inventions devenir indispensables (Stylo bille, fer à repasser, lave-vaisselle, etc.). Avec l’arrivée de la loi AGEC (Anti-Gaspillage), l’année 2023 pourrait être placée sous le signe des biodéchets. La start-up française, Transfarmers, y présentera un pot de fleurs composteur innovant, qui pourrait plaire à ceux qui ne possèdent pas de jardin. Découverte.

Transfarmers, c’est qui ?

Cette start-up, c’est l’histoire de quatre amis : Louis Jamin, Thomas Colin, Aliette et Henri Thomazo. Louis est agronome charpentier, Thomas est ingénieur agronome, Henri travaille dans l’agroalimentaire et Aliette est passionnée de communication et d’écologie. En alliant leurs forces et leurs savoirs respectifs, il se lance dans l’aventure entrepreneuriale avec l’idée d’inventer un pot de fleurs qui serait aussi un composteur. Une idée géniale qui permettra à ceux qui vivent en appartement de pouvoir trier et revaloriser leurs biodéchets.

Le pot de fleurs composteur, qu’est-ce que c’est ?

Les pots de fleurs composteurs de la start-up sont en réalité des lombricomposteurs. Ils utilisent des vers de terre pour décomposer les déchets organiques. Il s’agit d’un système écologique et durable qui permet de transformer les déchets de cuisine en compost riche en nutriments pour les plantes. Le fonctionnement du lombricomposteur repose sur l’utilisation de vers de terre spécifiques, appelés vers rouges ou Eisenia foetida. Ces vers de terre se nourrissent de déchets organiques tels que les restes de fruits et légumes, le marc de café, les coquilles d’œufs, etc. et les transforment en compost. Ils sont disponibles en plusieurs coloris et s’adaptent à tous les intérieurs.

Comment ça marche ?

Le principe des Transfarmers est simple ! Le pot de fleurs présente deux « entrées » et une « sortie ». L’une des entrées accueille la plante verte, tandis que l’autre recueille vos biodéchets et est fermée par un joli bouchon de liège. Quant à la sortie, elle sert évidemment à récupérer le compost que les petits vers de terre auront fabriqué. « Ce n’est pas un gadget, ni un Tamagotchi avec des vers à nourrir, ni un truc de bobo, tout le monde va être concerné par le compostage », rappelle Louis dans une interview accordée au journal Le Figaro. Quant à la jolie plante qui se trouve dans votre pot, elle se nourrira directement par les racines du terreau fabriqué par les vers !

Top, non ? Rappelons qu’à partir du 1ᵉʳ janvier prochain, nous devrons tous avoir une solution de tri pour nos biodéchets. Transfarmers a décidé de faire du bac à compost un objet décoratif, et c’est plutôt une superbe idée à laquelle 3 000 personnes adhèrent déjà. En fonction des coloris, les pots de fleurs composteurs coûtent 295 € (sans les vers) et de 234 € à 319 € avec les verres. La start-up assure également toutes les pièces détachées de leur invention. En savoir plus et découvrir les différents modèles de pots Transfarmers : rendez-vous sur le site officiel de la marque.