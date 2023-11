Turbococina, l’invention d’une cuisinière peu polluante qui consommerait dix à vingt fois moins de bois

Le processus de la combustion lente est surtout utilisé dans les industries pour produire des biochars, extraire du pétrole, recycler des pneus usés, etc. Il permet à un combustible solide de brûler lentement, sans flamme vive et à basse température. Lorsque l’oxygène est en contact de la surface du combustible, une chaleur importante se dégage. Jusqu’à ce jour, le principe de combustion à basse température reste peu exploité pour des usages quotidiens alors qu’il présente de multiples atouts écologiques et économiques. L’ingénieur salvadorien René Núñez Suárez a notamment eu la brillante idée en 2011 de fabriquer une cuisinière à bois basée sur cette « turbocombustion ». Cette invention (brevetée) est baptisée « Turbococina ». Celle-ci serait moins polluante et plus économique que les cuisinières à bois traditionnelles. Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses atouts principaux ? Explications.

Comment est conçu ce système de cuisson ?

Cette cuisinière à bois innovante est composée d’une structure cylindrique en acier, percée de petits trous sur sa partie supérieure et surmontée d’un support sur lequel sera placée la casserole. Ce cylindre intérieur s’imbrique dans un autre cylindre légèrement plus grand. Au centre du corps de ces deux structures métalliques, on trouve une ouverture qui permet de surveiller le feu et d’alimenter l’appareil en bois, selon les besoins. Cet appareil est relié à un ventilateur interne installé sous une petite table, avec une plaque d’acier servant à réguler l’entrée ou la sortie de l’air. Au niveau de cette table, un disque de dix injecteurs d’air sépare les structures cylindriques, en haut de la plaque d’acier, du ventilateur en bas.

Grâce à cette conception ingénieuse, le Turbococina permet à ses utilisateurs de réaliser des économies de bois de chauffage comprises entre 90 et 95 %. Il s’agit de la première application du procédé de combustion à basse température employé dans la vie quotidienne, selon cet inventeur. Ce système produit le maximum de chaleur avec un rendement de 93 % en utilisant le minimum de combustible. De plus, il ne génère ni de fumée ni de gaz polluants dangereux pour la santé et l’environnement. Néanmoins, le concepteur recommande vivement aux utilisateurs de bien respecter le mode d’emploi de l’appareil pour bénéficier de tous ces avantages. II convient notamment de placer la cuisinière à l’abri du vent et sur un sol plat, de brûler du bois complètement sec, de placer les braises au centre du disque d’injection, etc.

Quels sont les avantages majeurs de cette cuisinière à bois ?

Ce poêle à bois innovant peut fonctionner avec de petits morceaux de bois de chauffage obtenus à partir de l’élagage de petites branches d’arbres. De plus, ses utilisateurs n’ont pas besoin de se fournir une grande quantité de combustible. Selon René Núñez Suárez, il est possible de faire cuire un repas avec seulement cinq morceaux de bois d’environ 13 cm de long. En effet, la quantité de combustible qui était utilisée en une journée avec un poêle traditionnel serait suffisante pour un mois avec ce nouveau système basé sur la combustion à basse température. Ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter de gains de temps et d’argent non négligeables.

Outre cela, cette cuisinière à bois Turbococina affiche des émissions de carbone de 95 % en moins par rapport à des cuisinières à bois traditionnelles, selon son concepteur. De plus, elle ne rejette ni d’oxyde d’azote ni d’autres gaz à effet de serre. Il est bon de souligner que l’inhalation de fumée et de gaz nocifs à l’intérieur de la maison peut provoquer des maladies respiratoires graves chez les enfants et les femmes. Cet inventeur salvadorien a également expliqué que son poêle constitue une solution durable. Celui-ci utilise un combustible renouvelable et sans émission. René Nuñez explique dans la vidéo ci-dessous (2011) le fonctionnement et les avantages de la Turbococina, une invention considérée à l’époque « comme l’une des plus importantes du siècle ». Plus d’informations : Proyectaryproducir.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .