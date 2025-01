Ces 6 inventions disruptives réduisent le gaspillage en attendant l’arrivée d’eau chaude

Lorsque nous avons besoin d’eau potable, nous tournons le robinet et nous avons même la chance de disposer d’eau chaude à volonté ! Le problème étant que nous gaspillons énormément d’eau potable quand 2 milliards de personnes sur Terre n’y ont pas accès ! Le gaspillage de l’eau est un problème majeur, mais en l’état de nos installations actuelles, il est quasiment inévitable. Selon l’ADEME, un Français consomme en moyenne 148 litres d’eau par jour, dont une partie significative est perdue en attendant l’arrivée d’eau chaude au robinet. Cette attente représente un gaspillage d’une eau parfaitement propre, à raison de plusieurs litres par jour ! Et, c’est encore pire lorsque le chauffe-eau est éloigné du point d’alimentation. Heureusement, des solutions innovantes émergent pour répondre à ce problème. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir 6 inventions ou innovations répondant parfaitement à cette problématique. C’est parti.

Le système espagnol Waisense

Le Waisense a été inventé par la start-up espagnole Métrica6. Il se présente comme un système intelligent qui permet une économie de 6 à 25 litres par jour, en fonction des besoins en eau chaude du foyer. Comme de nombreux systèmes de ce genre, il fonctionne sur un principe de recirculation de l’eau. Concrètement, Waisense fait circuler l’eau froide des tuyaux de retour vers le chauffe-eau, jusqu’à ce qu’elle atteigne la température souhaitée (55 °C). Pour ce faire, il intègre un capteur activateur sur lequel on doit passer la main pour déclencher le processus. L’utilisation est très simple puisqu’il reprend les codes couleurs de l’eau froide (bleu) et de l’eau chaude (rouge). Ainsi, l’appareil IoT passe du bleu au rouge, signifiant que l’eau est chaude et prête à être utilisée. De plus, Waisense s’adapte à tous les types de robinets et consomme en moyenne 2 kWh par mois et par personne. Ce qui est bien moins que la consommation électrique d’un chauffe-eau, lorsque celui-ci est sollicité plusieurs fois par jour. Retrouvez notre article complet sur le système Waisense en cliquant ici.

Le système InstaWater, espagnol lui aussi !

L’Espagne est l’un des pays les plus sensibilisés à ce gaspillage lié à l’attente de l’eau chaude, et les inventions y fleurissent. En effet, c’est encore une entreprise espagnole qui est à l’origine du système InstaWater, un recirculateur d’eau intelligent breveté (ES1305108Y). Ce second système repose sur une pompe de recirculation qui s’active automatiquement dès qu’une demande d’eau chaude est détectée. L’eau froide présente dans les tuyaux est alors re-circulée jusqu’à atteindre la température souhaitée, éliminant ainsi la nécessité de laisser couler l’eau inutilement.

De plus, InstaWater est équipé d’un clapet anti-retour et de capteurs de température intégrés, garantissant un débit constant. Selon le fabricant, InstaWater permettrait d’économiser jusqu’à 15 litres d’eau par utilisation dans une habitation moyenne. Le système propose également un ajustement simple de la température grâce à une interface intuitive. Retrouvez notre article complet sur le système InstaWater en cliquant ici.

Le système AquaReturn

Et voilà une autre invention espagnole, conçue par Alfonso Cuervo-Arango en Espagne et distribuée en France par l’entreprise LBEM. Ce système, baptisé AquaReturn, est aussi une invention ingénieuse développée pour lutter contre le gaspillage d’eau et d’énergie. Il se présente sous la forme d’un petit boitier qui se connecte directement au circuit d’eau de la maison et fonctionne, lui aussi, sur un principe de recirculation de l’eau. Concrètement, lorsqu’un utilisateur active le robinet d’eau chaude, AquaReturn détecte la température de l’eau dans les canalisations.

Si l’eau est encore froide, le système la renvoie automatiquement vers la chaudière ou le réservoir, évitant qu’elle ne coule inutilement. Ce processus continue jusqu’à ce que l’eau atteigne une température de 35 °C, moment où elle est autorisée à s’écouler normalement. Selon le distributeur, AquaReturn permet une économie de 10 m³ d’eau par an, soit environ 45 € au prix moyen actuel du mètre cube d’eau. De plus, il limite aussi la consommation d’électricité du chauffe-eau et consomme à peine 2 kWh d’électricité par an ! Retrouvez notre article complet sur le système AquaReturn en cliquant ici.

Le système Laurentable

Cette invention nous vient de France et de son concepteur Laurent Richez qui a imaginé un meuble de salle de bain innovant qui aidera à la réduction du gaspillage de l’eau. Le Laurentable propose l’une des solutions les plus simples en intégrant un réservoir de récupération directement dans le meuble de salle de bain. Grâce à un orifice placé près du robinet et relié à un tuyau flexible, l’eau froide initiale est collectée dans un réservoir au lieu de partir dans les égouts. Une fois récupérée, cette eau peut être utilisée pour arroser les plantes, abreuver les animaux, alimenter une chasse d’eau ou même être dirigée vers un réservoir pour alimenter un lave-linge. Selon son inventeur, le Laurentable permet une économie de 60 litres d’eau par jour et par foyer. Retrouvez notre article complet sur le système Laurentable en cliquant ici.

Le système Ek’eau

Cette invention date de 2012 et est l’œuvre de Patrice Godel, ingénieur à Cherbourg. Ek’eau, lauréat du concours Lépine en 2012, se destinait à réduire le gaspillage de l’eau froide avant l’arrivée de l’eau chaude. Néanmoins, nous n’avons trouvé aucune information récente à son sujet, ce qui est particulièrement dommage, car Ek’eau est un système très intelligent. Concrètement, il fonctionne en récupérant l’eau froide directement dans un petit réservoir tampon lorsqu’on ouvre un robinet ou une douche.

Une fois la température de l’eau chaude atteinte, l’eau froide stockée est réintégrée dans le circuit d’eau froide, garantissant ainsi qu’aucune goutte n’est perdue. Ce système, adaptable aux robinets, éviers et douches, permettrait d’économiser jusqu’à 20 m³ d’eau par an, soit une économie substantielle pour les foyers et une contribution notable à la préservation des ressources naturelles. Retrouvez notre article complet sur le système Ek’eau en cliquant ici.

Le système de mini bouclage rapide de Claude Waudoit

Ce système venait de Belgique, mais comme pour le système Ek’eau, nous n’avons trouvé aucune actualité le concernant. Ce système anti-gaspillage de l’eau froide reposait sur un mitigeur écologique et sur le principe du « mini-bouclage rapide », qui permet de fournir de l’eau chaude sans attendre et sans gaspiller l’eau froide qui reste dans les conduites. Concrètement, lorsque l’on actionne le levier du mitigeur, l’eau froide inutilisée est automatiquement redirigée vers l’entrée d’eau chaude grâce à un système de recyclage interne. Une fois que l’eau chaude arrive au robinet, le levier revient en position fermée, évitant toute perte.

Toujours selon les données trouvées sur Internet, ce système consommerait très peu d'énergie, approximativement 0,02 kWh par jour (soit seulement 1,5 € par an). Retrouvez notre article dédié au mini bouclage rapide en cliquant ici. Quel serait, selon vous, le plus judicieux des systèmes proposés dans cet article ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.