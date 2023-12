Un acier plus léger et jusqu’à six fois plus résistant, finaliste du concours « Prix de l’inventeur européen 2023 »

Grâce à la découverte d’un nouveau procédé de zingage largement prometteur, un groupe de recherche affilié à l’entreprise autrichienne Voestalpine est devenu finaliste du prestigieux concours « Prix de l’inventeur européen 2023 ». L’équipe, constituée par Josef Faderl, Siegfried Kolnberger, Thomas Kurz et Andreas Sommer, a développé un nouveau type d’acier qui est à la fois plus léger et plus résistant que l’acier conventionnel. De plus, il résiste mieux à la corrosion et peut être facilement fabriqué en grande quantité. Ce matériau s’adresse principalement à l’industrie automobile. Depuis sa mise en production en 2008, cet acier de nouvelle génération est utilisé pour fabriquer en moyenne environ 30 millions de pièces automobiles par an.

Pressage à chaud

La technologie, élaborée pour la première fois en 2002 et baptisée PHS Ultraform, vise à améliorer le traitement de l’acier par galvanisation. Mettant en œuvre une technique connue sous le nom de pressage à chaud, elle consiste à exposer le métal à des températures extrêmement élevées avant de le refroidir rapidement dans une presse. Ce procédé permet de concevoir des pièces en acier ultra résistantes avec des géométries complexes. Cependant, il ne protège pas le métal contre la corrosion. Les chercheurs ont alors inventé un nouveau type de revêtement obtenu à partir d’une solution à base de zinc. Le traitement anticorrosif traditionnel utilise généralement la technique du trempage aluminium-silicium. Mais comme ce mélange protège moins l’acier par rapport au zinc, ce dernier est davantage privilégié pour la galvanisation.

Empêcher l’évaporation du zinc

Il y a toutefois un problème avec le zinc. Il fond à 420 °C et s’évapore au-delà de 900 °C. Or, le pressage à chaud se déroule à très haute température. Pour surmonter ces contraintes, les scientifiques ont cherché une solution capable d’empêcher l’évaporation du zinc lors de la phase d’application du revêtement. Ils ont découvert que l’ajout d’une petite quantité d’aluminium entraînait la formation d’une très fine couche d’oxyde d’aluminium sur ledit revêtement, rendant possible le pressage à chaud à très haute température. Le résultat est un acier plus léger et plus résistant, doté de propriétés anticorrosion améliorées.

Plus respectueux de l’environnement

Par ailleurs, l'autre avantage de cet acier innovant est qu'il est entièrement recyclable. Cela donne aux constructeurs automobiles la possibilité d'utiliser moins de matériaux issus directement des ressources naturelles. Il va sans dire que le recyclage aide également à réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication des pièces. Grâce à leur légèreté, ces dernières permettent de concevoir des véhicules moins lourds, ce qui a un impact direct sur la consommation de carburant. Enfin, l'amélioration de la résistance aux chocs offre une meilleure protection en cas d'accident.