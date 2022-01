Une technologie pour remplacer l’acier par du bambou pour des maisons à faible émission de carbone

De nombreux projets à travers le monde visent actuellement à réduire l’utilisation de certaines matières comme l’acier. En Inde, le bambou semble être une piste privilégiée pour remplacer certains matériaux par une matière tout aussi solide, mais à faible émission de carbone.

Des étudiants du Vidyavardhaka College of Engineering de Mysuru viennent de démontrer que le bambou peut remplacer l’acier dans la construction de maisons. En transformant le bambou en mailles, les étudiants ont développé des dalles utilisables dans la construction de bâtiments. Selon eux, ces dalles pourraient supporter 700 kilos de poids, et être utilisées à la place de l’acier, que ce soit pour couvrir un réservoir d’eau, ou encore construire les toits de toilettes ou de micromaisons.

Quelques détails sur l’invention indienne

Selon le Docteur Umesha PK, dirigeant de l’équipe estudiantine, la coque utilisée est légère, peu coûteuse, et résiste aux intempéries. Elle serait également résistante aux tremblements de terre. D’un point de vue écologique, cette invention permettrait aussi de stimuler la culture du bambou et donc de réduire le dioxyde de carbone dans l’air.

Les étudiants expliquent également comment leur invention réduirait les gaz à effet de serre. « Pour produire 1 tonne d’acier, 2,4 tonnes de dioxyde de carbone seront émises dans l’atmosphère. C’est le problème majeur que nous avons essayé de résoudre en utilisant le bambou. »

Des étudiants de Mysuru développent une technologie pour remplacer l'acier par du bambou pour les maisons à faible émission de carbonehttps://t.co/Twxd9fFkvt via @IndianExpress pic.twitter.com/TWFXFxJRX2 — Alexandre (@Ar4kiel) January 6, 2022

Le collège vient de déposer un brevet pour cette invention, déjà classée meilleur projet de 2021 par le Conseil d’Etat du Karnataka. Le bambou semble devenir peu à peu une matière très recherchée pour toutes sortes d’innovations. Ecologiques et durables.

Un fauteuil roulant en bambou ?

En juillet dernier, trois étudiants philippins faisaient le buzz avec JuanWheel, un fauteuil roulant en bambou. Ces étudiants ont inventé ce fauteuil à énergie solaire fabriqué en bambou. Le JuanWheel possède une autonomie de 14,37 heures. Et grâce à son prix bien moins élevé que les fauteuils électriques traditionnels, il s’adresse à ceux qui ont peu de moyens. Mais, qui ont besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer.

En France, nous avons un vélo en bambou

Pour celles et ceux qui souhaitent un vélo électrique encore plus écologique, il existe le Möbius Bike, un vélo électrique dont le cadre est en bambou. L’idée nous vient de deux jeunes ingénieurs, et le vélo Möbius est français. Son cadre est composé à 70% de bambou issu de forêts durables. Précisons que le bambou est “une matière naturelle autorégénérative reconnue pour sa légèreté et sa solidité”.

Ce vélo électrique écoresponsable est conçu à partir d’une grande majorité de matériaux recyclés. Le reste du cadre, en aluminium, provient de matière recyclée, tout comme les pneus qui proviennent de matières premières renouvelables. Le Möbius Bike est en vente sur le site de la marque ici.

Et des bouteilles en bambou aussi

Depuis 20 ans, Dhritiman Borah fabrique des bouteilles en bambou en Inde. Il consacre sa vie à sa production de bouteilles comme une alternative au plastique. En 2020, le Royaume-Uni, lui avait passé commande de 200 modèles. Ces bouteilles sont vendues entre 2 et 5 € l’unité, fabriquées à la main dans du bhaluka, une des nombreuses espèces de bambou. Il lui faut cinq heures pour fabriquer une seule bouteille et il compte bien conquérir le monde. Un monde plus écologique et plus responsable ! Le bambou serait-il l’avenir de nombreux secteurs industriels ? Il en prend le chemin et c’est plutôt de bon augure pour la planète.